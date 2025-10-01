Santa Fe, a debutar en la Copa Libertadores femenina; se enfrenta con Always Ready; Cali, espera

Buenos Aires albergará a partir de este jueves una nueva edición de la Copa Libertadores femenina, que enfrentará a 16 de los mejores clubes de Sudamérica en un torneo que contará por primera vez con VAR en todos los partidos y que tiene como máximo candidato al brasileño Corinthians, quíntuple campeón y ganador de las últimas dos ediciones. Santa Fe y Cali son los representantes de Colombia. Las 'leonas' debutan este jueves contra Always Ready, y las 'azucareras' el viernes frente a Libertad.

El torneo, que se extenderá hasta el 18 de octubre, se disputará en los estadios de los clubes Banfield y Deportivo Morón, en la periferia de la ciudad de Buenos Aires.

Acción de juego entre Deportivo Cali y Santa Fe en la gran final de la Liga femenina BetPlay. Colprensa

Allí se celebrarán los 24 partidos de la fase inicial, en la que los 16 equipos estarán divididos en cuatro grupos, así como las instancias definitorias de cuartos -clasificarán primero y segundo de cada zona-, semifinales, final y tercer puesto.

El máximo torneo continental a nivel de clubes contará con arbitraje apoyado por la tecnología VAR en todos los encuentros, que se disputarán en escenarios de amplio aforo (34.000 personas en Banfield y 32.000 en Morón) y con tickets de valor único: 10.000 pesos (unos 7 dólares).

Argentina será anfitrión por segunda vez desde el comienzo del actual formato de la Libertadores femenina, y aportará a esta edición a Boca Juniors y San Lorenzo, campeón y subcampeón del fútbol de ese país, y que buscarán romper con el predominio brasileño y darle el primer trofeo internacional al fútbol local.

Brasil estará representado por el mencionado Corinthians, Ferroviária y Sao Paulo: de los tres, solo el 'Tricolor' todavía no logró alzarse con el trofeo, mientras que el 'Timão' lo hizo en cinco ocasiones (2017, 2019, 2021, 2023 y 2024) y el joven club paulista fue campeón en 2020.

El único equipo no brasileño campeón que participará de esta Libertadores es Colo Colo, que festejó en 2012 y llega como vigente campeón del torneo nacional de Chile, país que también presenta a Universidad de Chile.

Colombia estará representada por Deportivo Cali e Independiente Santa Fe: campeón y subcampeón respectivamente del fútbol local. La escuadra de Bogotá fue subcampeona de la última edición del torneo continental, algo que ya había alcanzado en 2021.

Deportivo Cali femenino logró el título de la Liga femenina BetPlay 2025. AFP

Paraguay es otro de los países que tendrán dos representantes en la Libertadores 2025: Libertad, campeón local, y Olimpia, subcampeón.

A esta lista se suman el peruano Alianza Lima, Independiente del Valle de Ecuador, Nacional de Uruguay, Always Ready de Bolivia y ADIFFEM (Academia Integral de Fútbol Femenino), de Venezuela, todos campeones en sus respectivos países.



Los grupos de la Copa Libertadores femenina 2025:

Grupo A



Corinthians

Independiente del Valle

Always Ready

Independiente Santa Fe

Grupo B



Boca Juniors

Alianza Lima

ADIFFEM

Ferroviária

Grupo C



Sao Paulo

San Lorenzo

Colo Colo

Olimpia

Grupo D



Deportivo Cali

Libertad

Nacional

Universidad de Chile

En la última edición, disputada en Paraguay el año pasado, Corinthians celebró su tercer título en cuatro años al derrotar a Independiente de Santa Fe por 2-0 en la final, mientras que Boca logró el tercer puesto tras vencer a Independiente del Valle por el mismo resultado.

El inicio de esta nueva Libertadores femenina será este jueves con dos partidos en simultáneo: Corinthians vs. Independiente del Valle en el estadio Florencio Sola, de Banfield, y Boca contra Alianza Lima en el Nuevo Francisco Urbano, de Morón.

La primera fecha continuará en segundo turno este jueves, a las 6:00 de la tarde hora de Colombia, con los encuentros Always Ready vs. Independiente Santa Fe y ADIFFEM contra Ferroviária.

El viernes 3 se cerrará la primera de las tres jornadas de fase de grupos: Colo Colo vs. Olimpia y Deportivo Cali contra Libertad, ambos encuentros a las 2:00 de la tarde, en horario de Colombia, y Nacional-Universidad de Chile y San Paulo vs. San Lorenzo a las 6:00 de la tarde (hora de Colombia).