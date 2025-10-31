Hora y TV para ver en vivo los cuartos de final del Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos 2025

El Mundial Femenino Sub-17 de Rabat, Marruecos, tendrá entre el sábado primero de noviembre y el domingo 2 del mismo mes la ronda de cuartos e final, instancia a la que la Selección Colombia no logró clasificar debido a su derrota 4-0 frente a Japón en octavos.

En consecuencia, quedaron vivos 8 equipos que buscarán su paso a semifinales en duelos con pronóstico reservado si se tiene en cuenta el nivel de los oponentes.

Es así como el sábado Brasil se medirá con Canadá y Japón chocará contra Corea del Norte, elenco que se presenta como actual campeón. Entre tanto, al día siguiente, Francia jugará con Países Bajos y México hará lo propio con Italia.

Al respecto, se anunció señal de televisión abierta y ‘online’ para Colombia, país en el que se podrán ver en vivo las confrontaciones del primer día.

Las contiendas se escenificarán en el estadio Olímpico de Rabat, ciudad en la que se viene desarrollando toda la competición bajo un novedoso formato si se tiene en cuenta que por primera vez se jugó con 24 delegaciones.

El cuadro del campeonato indica que el ganador de Brasil-Canadá deberá enfrentar posteriormente al vencedor de Corea del Norte-Japón. A su vez, el triunfador de Francia-Países Bajos se tendrá que cruzar con el que de Italia-México.



TV para ver los cuartos de final del Mundial Femenino Sub-17

Las contiendas del sábado 2 de noviembre irán en directo por el Canal Caracol HD2, las plataformas digitales de Gol Caracol y la aplicación Ditu.

Programación, 2 de noviembre:

⦁ Brasil vs. Canadá

- Hora: 10:30 a. m. (de Colombia)

- TV: Canal Caracol HD2, Gol Caracol y Ditu

⦁ Corea del Norte vs. Japón

- Hora: 2:00 p. m.

- TV: Canal Caracol HD2, Gol Caracol y Ditu

Además, en Colombia también se podrá observar por las mismas señales un encuentro de semifinales y la gran final del certamen.