MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Millonarios anunció un nuevo fichaje para 2026; hinchas pedían cambio y proyecto serio

Millonarios anunció un nuevo fichaje para 2026; hinchas pedían cambio y proyecto serio

Después de haber presentado a Carlos Darwin Quintero, semanas atrás, continuaron los anuncios en Millonarios y este fue celebrado por los miles de aficionados.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de nov, 2025
Jugadores y cuerpo técnico de Millonarios en una sesión de entrenamiento
Jugadores y cuerpo técnico de Millonarios en una sesión de entrenamiento
