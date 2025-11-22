Millonarios anunció un nuevo fichaje para 2026; hinchas pedían cambio y proyecto serio

Millonarios quiere aprender de los errores. Después de un segundo semestre para el olvido, donde dijo adiós a la Copa BetPlay 2025, en octavos de final, tras perder con Envigado, y no clasificó a los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025, empezó a recomponer el camino para el 2026, donde espera ser protagonista y luchar por todo.

En primera instancia, anunció la llegada de Carlos Darwin Quintero, experimentado futbolista, con paso por la Selección Colombia y que viene del Deportivo Pereira. Ahora, este sábado 22 de noviembre, dio a conocer que habrá un cambio fuera de las canchas, pero cuya labor es fundamental para armar un buen proyecto.

"Millonarios informa que el argentino, Ariel Michaloutsos, es el nuevo Director Deportivo de la institución. Será presentado oficialmente la próxima semana", con estas palabras dieron inicio a un comunicado que llena de ilusión a su afición, pues la relación con Ricardo 'Gato' Pérez, quien estaba en ese cargo, se había roto.

"Con una sólida formación académica y una destacada trayectoria en el Fútbol Argentino, Ariel asume este rol para fortalecer la organización deportiva de Millonarios y complementar una estructura moderna basada en la planificación estratégica, investigación multiáreas e interpretación de data", añadieron en dicha publicación.



Ariel Michaloutsos, nuevo Director Deportivo de Millonarios FC. Será presentado de manera oficial la próxima semana.

De igual manera, resaltaron su preparación. "Michaloutsos es Docente en Dirección Deportiva, cuenta con un Máster Superior en Big Data aplicado al Fútbol y un Máster en Sport Data Campus. Además, es docente ATF, lo que respalda su perfil académico y su enfoque metodológico y corporativo", afirmaron en el posteo de redes.

Por último, repasaron su experiencia profesional, empezando por haber sido el Director de Área de Captación y Visorías en Newell’s Old Boys (2017 - 2019), después fu Secretario Técnico de Primera División, en el mismo club (2019) y también ocupó el cargo de Director Deportivo en la 'lepra', de 2019 a 2022. Pero eso no fue todo.



Ariel Michaloutsos hizo parte de la Secretaría Técnica de River Plate (2022 - 2023) y fue el Director del Área de Investigación Deportiva, en el 'millonario' (2023 - 2024). Por último, indicaron que es el autor del libro 'Dirección Deportiva', obra en la que comparte su visión sobre la gestión integral del fútbol moderno.

Recordemos que el equipo profesional masculino de Millonarios salió el fin de semana del 15 y 16 de noviembre a un tiempo de vacaciones de fin de año y volverá a integrarse a final de dicho mes para los exámenes médicos de ingreso y el inicio de pretemporada.