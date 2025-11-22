Lanús, campeón de la Copa Sudamericana 2025 tras una definición de infarto contra Atlético Mineiro

Lanús y Atlético Mineiro definieron este sábado el título de la Copa Sudamericana 2025, en Asunción. Tras igualar 0-0 en los 90 minutos y luego en la prórroga, el campeonato se definió desde el punto blanco del penalti.

Los cobros desde el punto blanco del penalti fueron un verdadero sufrimiento para ambas hinchas en las gradas del estadio Defensores del Chaco. Finalmente, fue Lanús el que logró quedarse con la copa desde el punto blanco por 5-4.

De esta manera, el título de la 24ª edición de la Copa Sudamericana fue para el 'granate', que además de quedarse con el título, el elenco argentino se clasificó para la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2026 y disputará la Recopa Sudamericana del próximo año.

Información en desarrollo...