Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Lanús, campeón de la Copa Sudamericana 2025 tras una definición de infarto contra Atlético Mineiro

Lanús, campeón de la Copa Sudamericana 2025 tras una definición de infarto contra Atlético Mineiro

Tras el 0-0 en los 90 minutos y luego en la prórroga, Lanús se impuso en los penaltis por 5-4 a Atlético Mineiro, quedándose así con la Copa Sudamericana.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de nov, 2025
Comparta en:
Lanús y Atlético Mineiro en final de la Copa Sudamericana 2025.
Lanús y Atlético Mineiro en final de la Copa Sudamericana 2025.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad