Incómodo momento en la presentación de 'Gabigol' como nuevo jugador de Santos; hubo amenaza

Durante la rueda de prensa de la presentación de Gabriel Barbosa como nuevo jugador del Santos de Brasil, ocurrió un tensionante momento que cambió las risas en la cara del jugador por una visible seriedad. Justo cuando posaba con la camiseta de su nuevo club, aparecieron unos hinchas para entregarle obsequios, pero uno de ellos fue de frente contra 'Gabigol', lanzándole una advertencia.

"Estás en deuda con nosotros. Tú sabes cómo son las cosas", fueron las palabras del aficionado en frente de todos los asistentes a la conferencia de prensa. El delantero debutó como profesional en el 'peixe', con el que estuvo desde 2013 hasta 2016, para luego ser vendido al Inter de Milán, club en el que no le fue bien por lo que se devolvió a Brasil, pero con la camiseta de Flamengo, rival de Santos en el Brasileirao, lo cual no cayó muy bien en la hinchada del equipo de Villa Belmiro.

Para rematar, Barbosa tuvo un cruce con un hincha de Santos en un partido de la temporada pasada, cuando defendía la camiseta de Cruzeiro, por lo que ese momento en rueda de prensa se interpretó como un reclamo hacia lo hecho en su último juego en el estadio de su nuevo club.



Posteriormente, el atacante le restó importancia al episodio. "Lo que pasó en Vila Belmiro es completamente normal. Soy hincha del Santos. También estuve muy involucrado con la afición de 'Sangre Joven' y les grité a muchos jugadores cuando dejé el Santos y vine a jugar aquí. Estaba defendiendo a otro equipo, y todos conocen mi carácter. No soy de los que se molestan cuando alguien me grita. Lo que pasó aquí fue con una sola persona, no tuvo relación directa con el Santos. Ahora toca trabajar duro. Lo que puedo prometer a la afición es compromiso y dedicación. Algo que siempre he hecho."

'Gabigol' habló de Neymar

"Neymar es mi ídolo y un amigo; jugué con él en la selección y siempre fuimos muy felices dentro y fuera del campo. Queremos ayudar a Neymar porque le necesitamos en la Copa del Mundo, estamos aquí para ayudarle. Estamos muy bien, muy felices de compartir vestuario y de poder estar juntos de nuevo", afirmó 'Gabigol', sobre el capitán del 'albinegro' con el que jugó cuando apenas daba sus primeros pasos en el profesionalismo.

Además, se mostró listo para asumir el reto con Santos. "Llego muy bien, he descansado bastante en las vacaciones y también he entrenado. Tengo 29 años todavía, creo que soy joven y nunca tuve una lesión grave", finalizó.