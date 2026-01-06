Partidos EN VIVO HOY 6 de enero del 2026: horarios y programación por TV

Publicidad
Buenos partidos para este martes 6 de enero en el fútbol mundial. Habrá acción en ligas como la Serie A de Italia y en la Premier League. Igualmente, continúan las emociones en la Copa de África de Naciones y Luis Javier Suárez tendrá una nueva salida con Sporting Lisboa.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY martes 6 de enero del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda.
|Equipos
|Hora/Canal
|Pisa Sporting Club vs. Como 1907
|9:00 a.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium,ESPN
|Argelia vs. R.D. Congo
|11:00 a.m. - Copa Africana de Naciones - Win Sports
|US Lecce vs. AS Roma
|12:00 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium, ESPN
|Granada CF vs. Rayo Vallecano
|1:00 p.m. - Copa del Rey - Win
|Costa de Marfil vs. Burkina Faso
|2:00 p.m.- Copa Africana de Naciones - Win Sports
|Sassuolo vs. Juventus
|2:45 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium, ESPN 2
|West Ham vs. Nottingham Forest
|3:00 p.m. - Premier League - Disney+ Premium, ESPN
|Sporting CP vs. Vitória SC
|3:00 p.m. - Allianz Cup - DGO, DSPORTS+ Plus, Amazon Prime Video
|Francia vs. Argelia
|4:00 p.m. - Kings World Cup Nations - Disney+ Premium,ESPN 3
|Perú vs. España
|5:00 p.m. - Kings World Cup Nations - Disney+ Premium