¡Increíble! Bilal El Khannouss desperdició una ocasión clarísima para Marruecos ante Escocia

El primer tiempo entre Marruecos y Escocia sigue generando gran emoción, y esta vez, fue una jugada que ahogó el grito de gol por parte de los aficionados de la selección de Marruecos.

El protagonista de la acción fue Bilal El Khannouss, tras una recuperación de balón en la mitad del campo, se inició un rápido contragolpe de Marruecos. La jugada terminó en los pies del volante del Stuttgart, que intentó definir con sutileza ante la salida del arquero, pero su remate de pierna derecha se fue muy por encima del arco, desperdiciando una oportunidad inmejorable para ampliar la ventaja frente al arco.

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