Taponazo de River Plate a Sebastián Villa por misma ‘metida de pata’ de Luis Díaz; “eso molestó”

La historia de Sebastián Villa, delantero colombiano de Independiente Rivadavia de Argentina, y su posible llegada a River Plate parece haber llegado a su fin, pues los acercamientos no tuvieron buen término.

De acuerdo con el diario Olé de Argentina, la negociación se acabó porque Daniel Vila, presidente de Independiente, pidió 12 millones de dólares por el paisa de 29 años de edad, mientras que River ofreció 4. En consecuencia, no hubo posibilidad de acuerdo.

Paralelamente, el propio Villa declaró que su pasado en Boca Juniors no influía en su deseo de vestir la camiseta de la banda cruzada y que se uniría a ese plantel si recibía el llamado de Marcelo ‘Muñeco’ Gallardo, entrenador ‘millonario’.

Todas estas situaciones fueron aprovechadas por los directivos riverplatenses para escabullirse de la operación, agregó TyC Sports, canal en el que se comparó lo ocurrido con el fallido fichaje de Luis Díaz, que antes de ir al Porto de Portugal estuvo a punto de pasar de Junior de Barranquilla a River.



River Plate le cobra Sebastián Villa caída de su fichaje

El relato corresponde al periodista argentino Joaquín Tabares, enviado especial de TyC Sports a cubrir la pretemporada del elenco de la banda cruzada y quien contó que la vinculación se dañó por las palabras del delantero colombiano.



“Lo que molestó en River es que Villa haya roto el silencio”, apuntó en inicio.

Además, detalló que lo económico fue fundamental: “Stéfano di Carlo, presidente de River, autorizó a decir que se han terminado las charlas, que no hubo oferta y que la diferencia es insalvable, con lo cual River no negocia por Sebastián Villa”.

Y agregó que la situación fue similar a la de Luis Díaz, hoy figura del Bayern Múnich de Alemania y pretendido por River años atrás.

“Otro que había roto el silencio cuando River lo buscó fue Luis Díaz, que en aquel momento no pudo llegar”, señaló.

Por último, el reportero fungió como caja de resonancia del elenco ‘millonario’ para lavarle la cara en este tipo de circunstancias: “Cada vez que River empieza a negociar con un futbolista, lo primero que le dice es: 'Hermetismo, silencio, que negocien los pares, los dirigentes y el gerente deportivo'”.

Entre tanto, Villa sigue de licencia, motivo por el que no estará presente en la primera semana de la pretemporada que Independiente Rivadavia ya empezó.