Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Taponazo de River Plate a Sebastián Villa por misma ‘metida de pata’ de Luis Díaz; “eso molestó”

Taponazo de River Plate a Sebastián Villa por misma ‘metida de pata’ de Luis Díaz; “eso molestó”

El equipo ‘millonario’ de Argentina le habría echado el agua sucia al delantero antioqueño tras la caída de su fichaje, según informó la prensa del sur del continente.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 6 de ene, 2026
Comparta en:
Sebastián Villa, colombiano de Independiente Rivadavia que sonó para ir a River Plate.jpg
Sebastián Villa, colombiano que dijo que quería ir a River Plate.
Foto: CSIR.

Publicidad

Publicidad

Publicidad