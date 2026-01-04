Medellín ya tiene al reemplazo de Washington Aguerre; presentó a su nuevo arquero

Los equipos de la Liga BetPlay avanzan en la confección de sus nóminas para encarar los diferentes frentes competitivos de la temporada 2026, y uno de ellos es el Independiente Medellín, que pese a no lograr títulos en el último año, consiguió la clasificación a un torneo internacional, un objetivo clave dentro de su proyecto deportivo.

Los dirigidos por Alejandro Restrepo tendrán participación en la fase previa de la Copa Libertadores, por lo cual el ‘poderoso de la montaña’ trabaja de manera anticipada en la conformación de un plantel competitivo que le permita dar el golpe y acceder a la fase de grupos del certamen continental. En ese contexto, la dirigencia del DIM comenzó a mover fichas en el mercado y ya oficializó varias incorporaciones con miras a fortalecer zonas puntuales del campo.

¿Quién es el nuevo arquero de Medellín?

Washington Aguerre, arquero de Independiente Medellín X @DIM

Tras la salida del uruguayo Washington Aguerre, el ‘poderoso de la montaña’ se dio a la tarea de encontrar a su sustituto, una búsqueda que terminó dentro del fútbol colombiano, aunque manteniendo la tradición charrúa bajo los tres palos.



El elegido para custodiar el arco del Medellín en 2026 es Salvador Ichazo, arquero uruguayo de 33 años que conoce bien el entorno de la Liga BetPlay, ya que su último club fue Deportivo Pereira, donde tuvo actuaciones destacadas.

“Salvador Ichazo Fernández es nuevo arquero del Poderoso. Arquero uruguayo con recorrido internacional. Firma contrato por dos años, con opción de un año adicional, tras la adquisición de sus derechos deportivos”, anunció el club a través de sus redes sociales.

Nacido en Montevideo, Ichazo cuenta con una extensa trayectoria que incluye pasos por Danubio, River Plate y Nacional de Uruguay, además de una experiencia en el fútbol italiano, donde defendió los colores de Torino, Bari y Genoa, recorrido que respalda su llegada al conjunto antioqueño.

Por otro lado, Medellín también oficializó las incorporaciones de Juan Manuel Viveros y Marlon Balanta. Viveros, de 21 años, se desempeña como lateral derecho y llega procedente del Houston Dynamo, donde fue titular en la MLS Next Pro. En tanto, Balanta es un defensor central de 19 años, formado en Real Cartagena, y que en 2025 actuó con Orsomarso.

Ambos futbolistas arribaron al DIM a préstamo por un año, con opción de compra, apostando a la proyección y el crecimiento deportivo.

¿Cuándo juega Medellín?

Por la primera fecha de la Liga BetPlay I-2026, el Independiente Medellín se medirá en condición de visitante frente a Deportivo Pasto, en un compromiso programado para el viernes 16 de enero, que marcará el inicio oficial del camino del ‘poderoso’ en la nueva temporada.