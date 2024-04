Exjugador de Santa Fe, Junior y Millonarios fue atracado a mano armada en Bogotá

La inseguridad sigue desbordada en la ciudad de Bogotá y los hechos de atracos se siguen presentando todos los días en diferentes puntos de la ciudad. Y así, Gol Caracol conoció que el pasado miércoles 3 de abril un exjugador de Santa Fe,Millonarios, Junior, Real Cartagena, Huila y Quindío fue víctima de un robo a mano armada, mientras que se encontraba sentado en una cafetería departiendo con un par de personas más.

Se trata de Diego Luis Córdoba, quien fue un rendidor volante de marca, que además jugó en el fútbol de Ecuador y que se encuentra dedicado a un par de negocios de entretenimiento y rumba en el sur de la ciudad. Fuentes de la policía confirmaron que tuvieron conocimiento del caso, pero no se logró dar con la captura del responsable del hecho delictivo.

A Córdoba le fueron hurtadas algunas joyas, dinero en efectivo y los dos teléfonos móviles que tenía guardados en los bolsillos de la sudadera que llevaba puesta.

Diego Córdoba (der.) en un partido con Santa Fe frente al América. Foto: archivo particular

"Yo estaba ahí conversando con dos conocidos y de un momento a otro apareció un hombre, que sacó un arma de fuego. En mi reacción me fui al suelo, ahí el atracador me pone la rodilla en el pecho, me apunta y me quita mis pertenencias", le contó a este portal Córdoba Gaspar inicialmente.

El relato del otrora futbolista siguió y agregó que "el ladrón iba por unas joyas que llevaba puestas, una cadena, unos anillos. Eso le oí que me gritaba y lo peor del caso es que como no me salía uno de los anillos, me pegó dos 'cachazos' en la cabeza. Eso dolió, porque más allá de que se lleven las cosas, es que no atenten contra la integridad de uno. Gracias a Dios no pasó a mayores, como dicen por ahí, lo material se recupera".

El robo ascendió a una semana superior a los 8 millones de pesos, tal y como contó el propio Córdoba.

Cabe indicar que el hecho se presentó en el sector de Ciudad Montes, en donde los residentes y los dueños de locales comerciales han denunciado que los atracos son repetitivos.