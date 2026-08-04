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Gol Caracol  / Marc André Ter Stegen ya tiene nuevo equipo, tras despedirse del Barcelona

Marc André Ter Stegen ya tiene nuevo equipo, tras despedirse del Barcelona

Luego de su paso por el FC Barcelona durante 12 temporadas, y tras haber presentado una lesión previo al Mundial, el alemán ya tiene un nuevo equipo donde estaría hasta el 2030 ¡Aquí los detalles!

Por: EFE
Actualizado: 4 de ago, 2026
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Marc-André ter Stegen, guardametas alemán
Marc-André ter Stegen, guardametas alemán
Fotografía de: AFP

El portero alemán Marc-André ter Stegen jugará cedido en elAjaxneerlandés por una temporada, hasta el 30 de junio de 2027, según anunció este martes el FC Barcelona. Hacía semanas que el internacional alemán, de 34 años y con contrato con el equipo 'azulgrana' hasta 2028, estaba negociando con el Ajax, pero la operación no había podido cerrarse antes por una falta de acuerdo sobre las obligaciones fiscales que debía de asumir el jugador en su nuevo destino.

Ter Stegen se despidió de sus compañeros y el cuerpo técnico del alemán Hansi Flick el pasado viernes, antes de abandonar el concentración del conjunto 'azulgrana' en Inglaterra y de volar rumbo a Ámsterdam. De este modo, que el guardametas alemán encadenará la segunda cesión bajo las órdenes del mismo entrenador, el español Míchel Sánchez, quien ya apostó por su incorporación por el Girona en el pasado mercado de invierno.

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Sin embargo, Ter Stegen sólo pudo jugar dos partidos con el equipo rojiblanco -que descendió de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) a la segunda categoría al término de la campaña 2025-2026- a causa de una lesión que también le privó de disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

De hecho, los reiterados problemas físicos han lastrado en las últimas temporadas el rendimiento de Ter Stegen, que cuenta en su palmarés con 21 títulos y 423 partidos como 'cule', siendo el segundo extranjero que ha disputado más encuentros con el Barcelona, sólo por detrás del 'ástro' argentino Lionel Messi.

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Asimismo, el alemán se reencontrará en Ámsterdam con Jordi Cruyff, actual director deportivo del Ajax y con el que ya coincidió en su etapa en el Camp Nou. "Marc tiene una trayectoria excepcional y sus cualidades son ampliamente reconocidas. Se incorpora inmediatamente a nuestra plantilla. Nos conocemos bien y estoy deseando volver a trabajar con él. Llevamos tiempo trabajando para traerlo aquí, así que estamos muy contentos de que haya firmado su contrato y pueda empezar a jugar", valoró Cruyff en declaraciones a los medios del Ajax.

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