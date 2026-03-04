Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Luis Javier Suárez acaba de llamar ladrón al árbitro, vamos a presentar una queja por eso"

"Luis Javier Suárez acaba de llamar ladrón al árbitro, vamos a presentar una queja por eso"

Después del partido del Sporting Lisboa del martes en la noche, desde el camerino del Porto señalaron al colombiano Luis Javier Suárez. Hay polémica en Portugal.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 4 de mar, 2026
Comparta en:
Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting Lisboa.
Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting Lisboa.
X de @SportingCP

Publicidad

Publicidad

Publicidad