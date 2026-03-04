"Luis Javier Suárez acaba de llamar ladrón al árbitro, vamos a presentar una queja por eso"

Sporting Lisboa y Porto se enfrentaron en un nuevo clásico de Portugal, el martes anterior, en esta ocasión fue por la ida de las semifinales de la Copa de Portugal. El 'primer round' en el José Alvalade se inclinó a favor de los 'leones' que ganaron 1-0 con una anotación de Luis Javier Suárez, al minuto 62, desde el punto blanco del penalti. No obstante, el delantero colombiano se vio envuelto en una polémica y desde los 'dragones' afirmaron que van a presentar una queja formal.

Finalizado el encuentro en el mítico escenario de la ciudad de Lisboa, desde el conjunto 'azul y blanco' indicaron que Suárez Charris tuvo actitudes "claramente visibles" en contra del árbitro de la contienda, Cláudio Pereira, precisando que el atacante de nuestro país le llamó "ladrón" al juez central; esta acusación fue hecha por André Villas-Boas.

Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting Lisboa. Getty

"Sobre todo, quiero enviar un mensaje que me parece muy claro. Cuando era entrenador en la Liga china, recibí una suspensión de cuatro partidos por un gesto similar al de Luis Suárez. El presidente del Sporting ya ha llamado ladrón al presidente de la Federación, João Capela, y a Nuno Almeida. Luis Suárez acaba de llamar ladrón al árbitro Cláudio Pereira, con gestos claramente visibles para todas las cadenas de televisión", expresó el presidente del Porto en declaraciones a la prensa y que replican la propia web del club 'dragón'.



Pero ahí no paró la queja hacia Luis Javier, ya que Villas-Boas se cuestionó si al delantero del Sporting lo castigarán por ello, si tendrá laguna sanción en lo disciplinario.

"Por lo tanto, quiero saber si Luis Suárez también recibirá una suspensión de cuatro partidos o si la Liga portuguesa se puede comparar con la china. El ejemplo es claro. Me pasó a mí y recibí una suspensión de cuatro partidos. Justo cuando esperaba que el presidente del Sporting fuera sancionado, el Consejo Disciplinario decidió desestimar las gravísimas acusaciones contra el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol. Quiero ver si Luis Suárez será sancionado o si tendremos que comparar la Liga portuguesa con la china. Tenemos la intención de presentar una denuncia, por supuesto", terminó por indicar el máximo dirigente del Porto a la prensa.

Así las cosas, sólo queda esperar qué pruebas presentan desde el Porto para tratar de inculpar a Luis Javier Suárez, y por supuesto, la resolución del Consejo de Disciplina de la Federación de Portugal.