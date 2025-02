"Iquique tiene la ventaja, pero el favorito es Santa Fe por ser campeón de Copa Sudamericana"

Independiente Santa Fe tendrá un difícil desafío este martes 25 de febrero cuando enfrente a Deportes Iquique por la Copa Libertadores. Los cardenales perdieron 2-1 en tierra austral y deberán remontar la serie que corresponde a la fase previa. La cita será en el estadio Nemesio Camacho El Campín, a las 5:00 p.m. (hora Colombia). Por eso, en Gol Caracol hablamos con la prensa chilena para conocer cómo ven al equipo colombiano y a los dragones de cara a este duelo.

Danilo Díaz, periodista de 'ADN Deportes', de Chile, hizo un balance del juego de ida, la propuesta de Iquique en condición de visitante y su perspectiva sobre Independiente Santa Fe.

Deportes Iquique vs. Santa Fe. Deportes Iquique.

¿Cómo juega Deportes Iquique de visitante? ¿Misma propuesta de local?

"Deportes Iquique por la idea que tiene su entrenador Miguel Ramírez es un cuadro que habitualmente no toma providencias defensivas. Es un muy frontal que trabaja mucho la intensidad, va al frente, no toma tantos recaudos. Ahora, ¿Cuál es la diferencia? Que ahora tiene que ir a jugar con un marcador a favor, 2 a 1, es una llave de ida y vuelta, y yo tengo la impresión de que va a tomar algunas precauciones que en otras ocasiones, por lo menos en los partidos de liga, no toma, porque es un equipo que siempre le gusta ser protagonista y va. En ese sentido, habrá una modificación, más aún después de los malos resultados que ha tenido Deportes Iquique en el inicio del campeonato. Perdió 4-2, puso a los suplentes el fin de semana frente a Audax Italiano, pero el equipo no rindió, no venía bien. Y antes había perdido como local frente a Coquimbo por 3 a 0, entonces para firmarse en la Copa yo creo que va a apuntar a eso, a ser un equipo más poblado en la mitad de la cancha".

¿En Chile le tienen fe a este Iquique para superar a Santa Fe y avanzar de fase?

"Se le tiene fe porque le sirve el empate, ganar y tiene jugadores con mucha experiencia, con mucho oficio, como Edson Puch, Estefan Pino, Luis Casanova, Requena, el arquero que hasta jugó en Cobresal en la Copa Libertadores del año anterior, Misael Dávil es un jugador que tiene muchas Copas Libertadores y Sudamericana. Me parece que puede ser un rival duro para Santa Fe desde la experiencia porque tiene muchos jugadores con recorrido. César Fuente, por ejemplo muchas veces titular en Colo Colo. Ese es el factor a favor. En contra es el mal momento en el torneo local porque no partió bien en la Copa Chile y le ha costado en el Campeonato Nacional con dos derrotas en el inicio".

¿En Chile, qué tal les pareció Santa Fe en el partido de ida?

"Santa Fe nos pareció un equipo que tiene jugadores con recorrido, como Hugo Rodallega, quizás el estandarte, pero que no mató en el primer tiempo cuando tuvo una situación después del 1-0. Después se fue diluyendo, tuvo problemas defensivos, le costó. Deporte de Iquique pudo haber llegado con dos goles de ventaja sobre el final. El gol que se pierde Ramos pudo haberle puesto más pimienta a la llave a favor de Deportes Iquique, pero es un plantel potente del fútbol colombiano con jugadores que habitualmente están en la escena internacional, así que el favoritismo en esta llave por inversión, por ser haber sido campeón de la Copa Sudamericana, me parece que está con Santa Fe".