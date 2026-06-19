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Gol Caracol  / Ismael Saibari estrelló la pelota contra el palo y perdió su doblete frente a Marruecos vs Escocia

Ismael Saibari estrelló la pelota contra el palo y perdió su doblete frente a Marruecos vs Escocia

Saibari tuvo una clara oportunidad de marcar su doblete ante Escocia, pero el paló se lo negó y ahogó su grito de gol con Marruecos; vea la jugada acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de jun, 2026
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Ismael Saibari con Marruecos vs Escocia
Ismael Saibari con Marruecos vs Escocia
AFP

El segundo tiempo entre Marruecos y Escocia continuó con grandes emociones, esta vez Ismael Saibari estuvo muy cerca de marcar su doblete del partido.

Sobre los 49 minutos, el futbolista de Stuttgart estrelló la pelota contra el palo, luego de recibir un apse por sector izquierdo, y pese al esfuerzo del arquero, finalmente el travesaño le negó su nuevo grito de gol y lo que era el doblete en el partido.

vea la jugada acá:

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