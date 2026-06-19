Ismael Saibari estrelló la pelota contra el palo y perdió su doblete frente a Marruecos vs Escocia

El segundo tiempo entre Marruecos y Escocia continuó con grandes emociones, esta vez Ismael Saibari estuvo muy cerca de marcar su doblete del partido.

Sobre los 49 minutos, el futbolista de Stuttgart estrelló la pelota contra el palo, luego de recibir un apse por sector izquierdo, y pese al esfuerzo del arquero, finalmente el travesaño le negó su nuevo grito de gol y lo que era el doblete en el partido.

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