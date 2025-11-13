Entrenador del Fenerbahce respalda a Jhon Durán, pero le lanza una advertencia

Jhon Durán no atraviesa su mejor momento en el Fenerbahce, club al que llegó para la presente temporada en condición de préstamo procedente del Al Nassr de Arabia Saudita. El delantero colombiano, de apenas 21 años, aterrizó en Estambul con grandes expectativas, pero su rendimiento ha estado por debajo de lo esperado en estos primeros meses.

Con el conjunto turco, Durán ha disputado un total de nueve partidos por todas las competiciones, en los que ha registrado dos goles y una asistencia, cifras discretas para un atacante que fue presentado como una de las grandes apuestas ofensivas del club. A ello se sumó una lesión muscular que lo alejó de las canchas durante casi dos meses y afectó su continuidad en el equipo dirigido por Domenico Tedesco.

Pese a las críticas, el delantero antioqueño fue protagonista recientemente al marcar el gol de la victoria en el clásico frente al Besiktas, una actuación que parecía abrirle la puerta a una mayor participación. Sin embargo, en el más reciente compromiso del Fenerbahce —triunfo 4-2 sobre el Kayserispor por la fecha 12 de la Superliga turca—, Durán no tuvo minutos, una decisión que encendió las alarmas sobre su situación dentro del plantel.



Jhon Durán recibió respaldo de su entrenador

Jhon Durán en una práctica del Fenerbahçe. Instagram oficial del Fenerbahçe.

En las últimas horas se conocieron detalles de una conversación entre Durán y su entrenador Domenico Tedesco, quien, si bien le manifestó su respaldo, también le hizo una advertencia clara respecto a su nivel y exigencia dentro del equipo.

Según reveló el periodista Sercan Hamzaoğlu, el técnico italiano-alemán se reunió con el jugador tras el duelo ante Kayserispor.

“El partido contra el Kayserispor fue uno en el que Jhon Durán no jugó. Calentó y calentó, pero no entró al campo, y su ánimo estaba muy bajo. Investigando un poco, supe que Tedesco se reunió con él y le dio ánimos diciéndole: ‘Estás rindiendo increíblemente bien; te has recuperado completamente de tu lesión. Te di descanso para este partido y te exigiré al máximo después del parón internacional’”, explicó Hamzaoğlu.

El cuerpo técnico del Fenerbahce planea trabajar de manera específica con el colombiano durante el receso de selecciones, con el objetivo de potenciar su rendimiento físico y táctico antes de su regreso a la competencia.



¿Cuándo vuelve a jugar Fenerbahce?

El domingo 23 de noviembre, Fenerbahce visitará al Rizespor por la fecha 13 de la Superliga Turca, en un partido programado para las 12:00 p. m. (hora colombiana). Se espera que Jhon Durán vuelva a tener minutos en ese encuentro y empiece a recuperar el protagonismo que el club espera de él.