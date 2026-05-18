Jhon Jáder Durán reapareció en partido del fútbol colombiano; aburrido y con 'cara de pocos amigos'

Jhon Jáder Durán fue noticia la semana pasada luego de que solicitó un permiso para ausentarse en el Zenit de Rusia para atender asuntos personales. Sin embargo, la prensa europea reveló que estaba en Turquía, ya que se rumoró que había sido ofrecido al Galatasaray. Lo cierto es que en medio de la incertidumbre sobre su paradero, este lunes 18 de mayo reapareció y en Colombia.

El delantero de 22 años estuvo presente en los palcos del estadio Poliveportivo Sur, en la victoria 1-0 del Envigado sobre Deportes Quindío, en el Torneo BetPlay I-2026. La cámara de Win Sports lo captó con un notable gesto de aburrimiento y 'cara de pocos amigos'.

Cabe recordar, que, Durán surgió de la cantera de héroes antes de marcharse al exterior y militar en clubes como Chicago Fire, Aston Villa, Al Nassr, Fenerbahce y Zenit.