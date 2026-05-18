Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Jhon Jáder Durán reapareció en partido del fútbol colombiano; aburrido y con 'cara de pocos amigos'

Jhon Jáder Durán reapareció en partido del fútbol colombiano; aburrido y con 'cara de pocos amigos'

Este lunes, el delantero colombiano Jhon Jáder Durán sorprendió con su presencia en un juego del Torneo BetPlay I-2026. Las cámaras lo captaron muy desanimado.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de may, 2026
Comparta en:
Jhon Jáder Durán, jugador colombiano.

Jhon Jáder Durán fue noticia la semana pasada luego de que solicitó un permiso para ausentarse en el Zenit de Rusia para atender asuntos personales. Sin embargo, la prensa europea reveló que estaba en Turquía, ya que se rumoró que había sido ofrecido al Galatasaray. Lo cierto es que en medio de la incertidumbre sobre su paradero, este lunes 18 de mayo reapareció y en Colombia.

El delantero de 22 años estuvo presente en los palcos del estadio Poliveportivo Sur, en la victoria 1-0 del Envigado sobre Deportes Quindío, en el Torneo BetPlay I-2026. La cámara de Win Sports lo captó con un notable gesto de aburrimiento y 'cara de pocos amigos'.

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.
Gol Caracol

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, fue denunciado por caso relacionado al 'FIFAGate'

Kylian Mbappé Álvaro Arbeloa
Gol Caracol

Histórico del Real Madrid defendió a Kylian Mbappé; "él salió a dar la cara, yo no lo hubiera hecho"

Nico Paz, de celebración con la Selección Argentina, junto con Enzo Fernández, Ángel Correa, Cuti Romero, Rodrigo de Paul, entre otros
Gol Caracol

Argentina con alarmas encendidas; figura se lesionó y llegaría con lo justo al Mundial 2026

Cabe recordar, que, Durán surgió de la cantera de héroes antes de marcharse al exterior y militar en clubes como Chicago Fire, Aston Villa, Al Nassr, Fenerbahce y Zenit.

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Jhon Jáder Durán

Envigado FC

Deportes Quindío

Torneo BetPlay

Selección Colombia

Zenit de San Petersburgo

Publicidad

Publicidad

Publicidad