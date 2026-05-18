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Gol Caracol  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Premier League 2025-26, tras Arsenal 1-0 Burnley

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Premier League 2025-26, tras Arsenal 1-0 Burnley

Este lunes, en el Emirates Stadium, Arsenal venció a Burnley con gol de Kai Havertz y se puso a una victoria de ganar la Premier League, hito que no consigue desde el 2004.

Por: EFE
Actualizado: 18 de may, 2026
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Arsenal vs. Burnley - Premier League 2025-26.

Un triunfo más y el Arsenal será campeón de la Premier League 22 años después. Los 'Gunners', con intriga y muchos nervios, doblegaron al ya descendido Burnley y podrán ser campeones este martes si pincha el Manchester City contra el Bournemouth. Si los 'Sky Blues' ganan, el Arsenal será campeón el domingo si gana al Crystal Palace.

Pese a que aún no hay nada ganado, el ambiente en el Emirates Stadium era de celebración. Era el último partido en casa de la temporada, con una posible Premier League y Champions League en el horizonte, y la afición se concentró varias horas antes en los alrededores para recibir al equipo.

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Incluso le mandaron un mensaje al City. La afición colocó una pancarta de "Party on the Streets of London" (Fiesta en las calles de Londres), en referencia a la que los mancunianos pusieron en el Etihad cuando les ganaron hace un mes "Panic on the streets of London" (Pánico en las calles de Londres), en referencia a la canción de "The Smiths".

Esta alegría no se trasladó al terreno de juego. El Arsenal jugó con los nervios clásicos de estas ocasiones. Como si fuera una final. No importó que el que estuviera enfrente llevara varias jornadas descendido. Comandados por Kyle Walker, un ex del City, trataron de dar una última alegría a Pep Guardiola.

Pero no fue posible. El Burnley resistió durante media hora hasta que apareció el mejor aliado de los de Mikel Arteta, el balón parado. En un córner botado por Bukayo Saka, Kai Havertz se elevó por encima de los defensas 'Clarets' y remató en picado el gol más esperado de la parroquia londinense. Walker, tratando de sacar la pelota en la línea de gol, era el fiel reflejo del City, que perdía ahí su penúltima opción de ser campeón.

Arsenal vs. Burnley - Premier League 2025-26.

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El resto del partido fue un control de emociones por parte del Arsenal. Pudo marcar el segundo Eberechi Eze, que se topó con la madera, y también pudo ser expulsado Havertz por un plantillazo. El VAR, sin embargo y pese a las protestas del Burnley, consideró que era solo de amarilla.

La victoria, agónica, pero suficiente, plantea un escenario muy sencillo para el Arsenal. Si el City no bate este martes al Bournemouth de Andoni Iraola, será campeón desde casa. Si los de Guardiola vencen, les valdrá el domingo con igualar el resultado del City, que se enfrenta a un Aston Villa resacoso tras la final de la Europa League y con los deberes ya hechos en la Premier.

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El Arsenal se medirá en Selhurts Park al Crystal Palace, que tres días después jugará la final de la Conference League contra el Rayo Vallecano.

Tabla de posiciones de la Premier League 2026-26

#EQUIPOPJVEDDGGOLESPTS
1Arsenal372575+4369:2682
2Man City362385+4375:3277
3Man Utd3719117+1666:5068
4Aston Villa3718811+654:4862
5Liverpool3717812+1062:5259
6Bournemouth3613167+456:5255
7Brighton37141112+952:4353
8Brentford37141013+355:5152
9Sunderland37131212-740:4751
10Chelsea36131013-655:5949
11Newcastle3714716053:5349
12Everton37131014-247:4949
13Fulham3714716-645:5149
14Leeds37111412-449:5347
15Crystal Palace37111214-940:4945
16Forest37111016-347:5043
17Tottenham3691116-946:5538
18West Ham379919-2243:6536
19Burnley374924-3737:7421
20Wolves3731024-4126:6719
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