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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla del cuadrangular A del Torneo Betplay 2026-I, tras Envigado 1-0 Quindío

Cómo quedó la tabla del cuadrangular A del Torneo Betplay 2026-I, tras Envigado 1-0 Quindío

Este lunes, Envigado venció a Deportes Quindío en el estadio Polideportivo Sur y se clasificó a la final del primer semestre de la Primera B en Colombia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de may, 2026
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Envigado es el primer finalista del Torneo BetPlay I-2026.

Este lunes, en el estadio Polideportivo Sur, Envigado selló su clasificación a la final del Torneo BetPlay I-2026, tras vencer 1-0 al Deportes Quindío. Los 'naranjas' están a la espera de enfrentar a Real Cartagena o Unión Magdalena, quienes tienen opciones en el grupo B.

El único tanto del encuentro fue obra de Stiwart Acuña a los 61 minutos. Envigado culminó como líder del grupo A con 11 puntos. Los 'cuyabros' solo necesitaban un empate, pero no lo consiguieron y quedaron rezagados con 10 unidades. La última jornada culminará con el duelo entre Internacional de Palmira y Tigres FC.

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Fechas y resultados del cuadrangular A del Torneo BetPlay I-2026

Fecha 1
Tigres 1–0 Internacional
Quindío 2–1 Envigado

Fecha 2
Envigado 2–0 Tigres
Internacional 0–0 Quindío

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Fecha 3
Envigado 0–0 Internacional
Quindío 1–0 Tigres

Fecha 4
Tigres 0–1 Quindío
Internacional 0–0 Envigado

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Fecha 5
Tigres 1–2 Envigado
Quindío 0–1 Internacional

Fecha 6
Envigado 1–0 Quindío

Lunes 18 de mayo
Internacional vs. Tigres (7:00 p.m.)

Tabla de posiciones del grupo A del Torneo BetPlay I-2026

#EQUIPOPJVEDDGGOLESPTS
1Envigado6321+36:311
2Quindío6312+14:310
3Internacional513101:16
4Tigres5104-42:63

¿Cómo va el Grupo B del Torneo BetPlay I-2026?

En la otra zona, son dos los equipos que tienen opciones de clasificar a la final. Real Cartagena es líder con 10 puntos mientras que Unión Magdalena lo sigue con 8 unidades. Todo se definirá este jueves 21 de mayo, en horario aún por definir. Real Cartagena jugará contra Barranquilla FC en el Jaime Morón y Unión Magdalena enfrentará a Bogotá FC en el Armando Maestre Pavajaeu.

#EQUIPOPJVEDDGGOLESPTS
1Real Cartagena5311+16:510
2Unión Magdalena5221+48:48
3Barranquilla FC513104:46
4Bogotá FC5023-53:82
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