Cómo quedó la tabla del cuadrangular A del Torneo Betplay 2026-I, tras Envigado 1-0 Quindío

Este lunes, en el estadio Polideportivo Sur, Envigado selló su clasificación a la final del Torneo BetPlay I-2026, tras vencer 1-0 al Deportes Quindío. Los 'naranjas' están a la espera de enfrentar a Real Cartagena o Unión Magdalena, quienes tienen opciones en el grupo B.

El único tanto del encuentro fue obra de Stiwart Acuña a los 61 minutos. Envigado culminó como líder del grupo A con 11 puntos. Los 'cuyabros' solo necesitaban un empate, pero no lo consiguieron y quedaron rezagados con 10 unidades. La última jornada culminará con el duelo entre Internacional de Palmira y Tigres FC.

Fechas y resultados del cuadrangular A del Torneo BetPlay I-2026

Fecha 1

Tigres 1–0 Internacional

Quindío 2–1 Envigado



Fecha 2

Envigado 2–0 Tigres

Internacional 0–0 Quindío

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Fecha 3

Envigado 0–0 Internacional

Quindío 1–0 Tigres

Fecha 4

Tigres 0–1 Quindío

Internacional 0–0 Envigado

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Fecha 5

Tigres 1–2 Envigado

Quindío 0–1 Internacional

Fecha 6

Envigado 1–0 Quindío

Lunes 18 de mayo

Internacional vs. Tigres (7:00 p.m.)

Tabla de posiciones del grupo A del Torneo BetPlay I-2026

# EQUIPO PJ V E D DG GOLES PTS 1 Envigado 6 3 2 1 +3 6:3 11 2 Quindío 6 3 1 2 +1 4:3 10 3 Internacional 5 1 3 1 0 1:1 6 4 Tigres 5 1 0 4 -4 2:6 3

¿Cómo va el Grupo B del Torneo BetPlay I-2026?

En la otra zona, son dos los equipos que tienen opciones de clasificar a la final. Real Cartagena es líder con 10 puntos mientras que Unión Magdalena lo sigue con 8 unidades. Todo se definirá este jueves 21 de mayo, en horario aún por definir. Real Cartagena jugará contra Barranquilla FC en el Jaime Morón y Unión Magdalena enfrentará a Bogotá FC en el Armando Maestre Pavajaeu.



# EQUIPO PJ V E D DG GOLES PTS 1 Real Cartagena 5 3 1 1 +1 6:5 10 2 Unión Magdalena 5 2 2 1 +4 8:4 8 3 Barranquilla FC 5 1 3 1 0 4:4 6 4 Bogotá FC 5 0 2 3 -5 3:8 2