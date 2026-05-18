Cómo quedó la tabla del cuadrangular A del Torneo Betplay 2026-I, tras Envigado 1-0 Quindío

Este lunes, en el estadio Polideportivo Sur, Envigado selló su clasificación a la final del Torneo BetPlay I-2026, tras vencer 1-0 al Deportes Quindío. Los 'naranjas' están a la espera de enfrentar a Real Cartagena o Unión Magdalena, quienes tienen opciones en el grupo B.
El único tanto del encuentro fue obra de Stiwart Acuña a los 61 minutos. Envigado culminó como líder del grupo A con 11 puntos. Los 'cuyabros' solo necesitaban un empate, pero no lo consiguieron y quedaron rezagados con 10 unidades. La última jornada culminará con el duelo entre Internacional de Palmira y Tigres FC.
Fechas y resultados del cuadrangular A del Torneo BetPlay I-2026
Fecha 1
Tigres 1–0 Internacional
Quindío 2–1 Envigado
Fecha 2
Envigado 2–0 Tigres
Internacional 0–0 Quindío
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Fecha 3
Envigado 0–0 Internacional
Quindío 1–0 Tigres
Fecha 4
Tigres 0–1 Quindío
Internacional 0–0 Envigado
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Fecha 5
Tigres 1–2 Envigado
Quindío 0–1 Internacional
Fecha 6
Envigado 1–0 Quindío
Lunes 18 de mayo
Internacional vs. Tigres (7:00 p.m.)
Tabla de posiciones del grupo A del Torneo BetPlay I-2026
|#
|EQUIPO
|PJ
|V
|E
|D
|DG
|GOLES
|PTS
|1
|Envigado
|6
|3
|2
|1
|+3
|6:3
|11
|2
|Quindío
|6
|3
|1
|2
|+1
|4:3
|10
|3
|Internacional
|5
|1
|3
|1
|0
|1:1
|6
|4
|Tigres
|5
|1
|0
|4
|-4
|2:6
|3
¿Cómo va el Grupo B del Torneo BetPlay I-2026?
En la otra zona, son dos los equipos que tienen opciones de clasificar a la final. Real Cartagena es líder con 10 puntos mientras que Unión Magdalena lo sigue con 8 unidades. Todo se definirá este jueves 21 de mayo, en horario aún por definir. Real Cartagena jugará contra Barranquilla FC en el Jaime Morón y Unión Magdalena enfrentará a Bogotá FC en el Armando Maestre Pavajaeu.
|#
|EQUIPO
|PJ
|V
|E
|D
|DG
|GOLES
|PTS
|1
|Real Cartagena
|5
|3
|1
|1
|+1
|6:5
|10
|2
|Unión Magdalena
|5
|2
|2
|1
|+4
|8:4
|8
|3
|Barranquilla FC
|5
|1
|3
|1
|0
|4:4
|6
|4
|Bogotá FC
|5
|0
|2
|3
|-5
|3:8
|2
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