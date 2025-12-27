Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / José Mourinho sentenció sobre figura de Benfica que busca el Barcelona; “no tengo miedo”

José Mourinho sentenció sobre figura de Benfica que busca el Barcelona; “no tengo miedo”

En el plantel del Benfica hay alarmas encendidas ante el interés del Barca por uno de sus titulares indiscutibles. El futbolista sudamericano es opción para el cuadro catalán. ¿Se irá?

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de dic, 2025
Comparta en:
Benfica Richard Ríos y Nicolás Otamendi
Benfica Richard Ríos y Nicolás Otamendi - Foto:
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad