José Mourinho sentenció sobre figura de Benfica que busca el Barcelona; “no tengo miedo”

El Benfica ha aumentado su nivel desde la llegada de José Mourinho como entrenador, sumando victorias en la Champions League y metiéndose en la lucha en la Liga de Portugal, con jugadores importantes como Nicolás Otamendi, Richard Ríos, entre otros, que son figuras del equipo de Lisboa.

Por eso, y de cara al mercado de fichajes de enero, se generó tensión en la prensa portuguesa porque el Barcelona, de España, tiene en la mira a una de las fichas clave del cuadro de las 'águilas', aunque el reconocido DT decidió hacer un llamado a la calma, en las últimas horas.



Barcelona va por figura del Benfica, pero Mourinho no está preocupado

En la rueda de prensa antes del partido contra Braga, el domingo, el técnico portugués no evadió la pregunta sobre si tenía "miedo" de que Nicolás Otamendi se fuera al Barca, ante el interés que tienen los catalanes de reforzar su defensa con alguien experimentado como el argentino.

"No tengo miedo en absoluto, porque Otamendi no me ha dicho nada. El presidente Rui Costa, Mario Branco, Simao Sabrosa. Nadie me ha dicho nada sobre la posibilidad de que se vaya", asegueró de entrada José Mourinho, quien agregó que para él no hay "motivos para preocuparme por algo que, hasta que alguno de ellos me lo diga, es inexistente".

De hecho, por la misma línea el entrenador del Benfica explicó que tiene cercanía con el defensor argentino, por lo que si fuera real el interés o los acercamientos del Barcelona con su jugador, él ya lo sabría.



Nicolás Otamendi y Richard Ríos - Foto: Benfica

Publicidad

"Mi relación con Nicolás Otamendi es muy abierta. Ninguno de los dos ha tocado este tema, así que no tengo motivos para preocuparme. Lo estaría si alguno de ellos dijera algo, lo cual, hasta ahora, no ha sucedido", cerró diciendo José Mourinho sobre los rumores que ponen al futbolista sudamericano en el Barca.

"NO TENGO MOTIVOS PARA PREOCUPARME" 🇵🇹



🗣️🇦🇷 José Mourinho, DT del Benfica, se refirió al interés del Barcelona por Nicolás Otamendi y contó que, hasta el momento, no se tocó el tema de una posible salida



🗨️ "No tengo miedo en absoluto porque no me ha dicho nada. Nadie me ha… pic.twitter.com/goSHr48YQe — Diario Olé (@DiarioOle) December 27, 2025

Con 37 años, el capitán del Benfica y uno de los pilares de la exitosa selección Argentina, tiene una larga trayectoria en el fútbol profesional, comenzando en Vélez Sarsfield en su natal país, y luego forjando una trayectoria en Europa en Porto (Portugal), Valencia (España), Manchester City (Inglaterra), y desde el 2020 en el equipo luso, donde se ha convertido en referente, a pesar de que jugó en uno de sus máximos rivales.