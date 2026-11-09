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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Arias y su calidad humana más allá de un resultado; pasó tras Palmeiras vs Vasco

Jhon Arias y su calidad humana más allá de un resultado; pasó tras Palmeiras vs Vasco

Luego de la victoria de Palmeiras sobre Vasco da Gama, Jhon Arias se acercó y tuvo un notable gesto con Carlos Andrés Gómez, quien falló su cobro. ¡No se pierda el VIDEO!

Por: EFE
Actualizado: 9 de nov, 2026
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Jhon Arias consolando a Carlos Andrés Gómez.
Jhon Arias consolando a Carlos Andrés Gómez.
Archivo.

Palmeiras se clasificó este domingo a la final de la Copa de Brasil tras superar al Vasco da Gama por penales (4-5) en la vuelta de semifinales y se enfrentará a Grêmio por el título del torneo.

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El equipo de Abel Ferreira perdió este domingo 2-1 como visitante frente al Vasco de Pedro Emanuel, y no consiguió capitalizar la ventaja obtenida en el partido de ida, en el que se había impuesto por 1-0 en su estadio.

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Facundo Colidio le devolvió la ilusión al equipo carioca con un gol a los 16 minutos que igualó el resultado global, en un momento en el que el partido en el estadio São Januário podía ser para cualquiera.

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Sin embargo, antes de que se cumplieran los diez minutos del segundo tiempo, Joaquín Piquerez colocó la pelota al ángulo del arco local y empató, volviendo a colocar al club paulista en la final del torneo.

Una ilusión que duró solo 20 minutos, hasta que José Luis 'Puma' Rodríguez volvió a darle la delantera al Vasco en este duelo y empatar el resultado global.

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Desde los once metros, Palmeiras acabó con la ventaja por 4-5 gracias a los goles de Vitor Roque, Gustavo Gómez, Ramón Sosa, Andreas Pereira y Marlon Freitas. El penal pateado por Agustín Giay quedó en las manos del arquero Léo Jardim.

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Por parte del Vasco, los goles fueron de Thiago Mendes, Santiago Sosa, Facundo Colidio y Puma Rodríguez, mientras que Carlos Miguel atajó los penales de Alan Lescano y Andrés Gómez.

Más allá de la victoria del 'verdao', luego de la tanda, se vivió un emotivo momento, puesto que se vio muy afectado a Carlos Andrés por su fallo, sin embargo, encontró consuelo y un abrazo en Jhon Arias, quien se acercó para animarlo, demostrando que la rivalidad quedó en la cancha.

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El sábado, Grêmio se clasificó a la final tras superar a Atlético Mineiro con un marcador global de 3-1 en la otra semifinal.

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