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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Álvaro Montero, Sebastián Villa y Rafael Santos Borré ya conocen a sus rivales en Liga de Argentina

Álvaro Montero, Sebastián Villa y Rafael Santos Borré ya conocen a sus rivales en Liga de Argentina

Luego de culminar la fase regular, tanto Boca Juniors como River Plate se enteraron de su próximo rival en los octavos de final del campeonato.

Por: AFP
Actualizado: 9 de nov, 2026
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Álvaro Montero y Sebastián Villa.
Álvaro Montero y Sebastián Villa.
Fotos: AFP y oficial de Boca

La fase regular del torneo Clausura argentino concluyó este domingo con el empate 1-1 entre Central Córdoba y Lanús, un resultado que terminó de definir las posiciones finales y los cruces de octavos de final, programados para disputarse dentro de dos semanas.

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Con el empate en Santiago del Estero por la decimosexta fecha, Lanús terminó quinto en el Grupo A y deberá visitar a River Plate en el inicio de los playoffs.

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El conjunto millonario finalizó cuarto en la Zona B y contará con la ventaja de la localía por su mejor ubicación.

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Lanús pudo aspirar a una posición más alta, pero debió conformarse con un empate frente a un rival ya eliminado. Central Córdoba se adelantó con un autogol de Tomás Guidara (31'), antes de que Eduardo Salvio (41') marcara la igualdad definitiva.

Por su parte, Boca Juniors, ganador de la Tabla Anual y ya clasificado a la Copa Libertadores de 2027, terminó segundo en la Zona A y se medirá con Independiente Rivadavia, séptimo de la Zona B, en los octavos de final.

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Siete de los ocho partidos de octavos de final se disputarán entre el 20 y el 22 de noviembre.

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El duelo entre Boca Juniors e Independiente Rivadavia fue aplazado hasta el miércoles 25 debido a la participación del Xeneize en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, prevista para el sábado 21 en Barranquilla.

Belgrano, campeón del Apertura, ya tiene asegurado un lugar en la Copa Libertadores de 2027. También está clasificado Rosario Central, segundo detrás de Boca en la Tabla Anual.

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Aún restan definirse otras plazas para el torneo continental, reservadas para los campeones del Clausura y de la Copa Argentina.

Además, Estudiantes disputará la final de la Libertadores 2026 ante Palmeiras, el 28 de noviembre en Montevideo.

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Octavos de final del torneo Clausura argentino

Instituto de Córdoba - Huracán
River - Lanús
Argentinos Juniors - Independiente
Vélez Sarsfield - Belgrano
Rosario Central - Gimnasia de Mendoza
Defensa y Justicia - Barracas Central
Boca - Independiente Rivadavia
Gimnasia La Plata - Newell's

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