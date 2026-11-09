La magia del 10 de noviembre en Boca Juniors: Debutó Riquelme en 1996 y se fue Maradona en 2001

"Jugá libre, movete lejos de Diego Latorre para que él arrastre la marca y vos tengas panorama", le dijo ese 10 de noviembre de 1996 el entrenador Carlos Salvador Bilardo a la nueva joya de Boca Juniors, el creativo de 18 años Juan Román Riquelme.

La Bombonera hervía en las gradas en las horas previas al partido de Liga contra Unión de Santa Fe y 'el Narigón' Bilardo barajaba una carta marcada para hacer historia en el xeneize.

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Riquelme entró en la cancha con la camiseta número 8, pues la 10 con la que haría historia aún pertenecía a Diego Armando Maradona, quien por entonces cumplía una de sus etapas de parate.

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Nacido en San Fernando, ciudad de la provincia de Buenos Aires conocida por su importante actividad náutica, Riquelme se había hecho mayor de edad el 24 de junio, casi 5 meses antes.



Debutó con la tranquilidad de un veterano, manejó los hilos del equipo, se convirtió en socio de Latorre, el 9, asistió a Fernando Cáceres para el segundo gol y el partido no terminó con goleada de 3-0 porque el guardameta Arturo Marcelo Yorno le negó un gol.

A los hinchas xeneizes no les importó y con ovaciones lo despidieron al momento de anunciarse su cambio.

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Más tarde, al salir del vestuario el pichón de ídolo sorprendió con un anuncio: "No lo puedo creer. Ahora voy a mi casa a mirar la tele. Quiero ver si es cierto que debuté, que me fue bien y que Boca ganó. Todo me parece un sueño".

Treinta años después, Riquelme dirige los hilos de Boca Juniors desde la presidencia, cargo al que llegó el 27 de diciembre de 2023.

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El adiós de Maradona 5 años después

El 10 de noviembre de 2001 el astro Diego Armando Maradona vistió la camiseta número 10 del consagrado Riquelme antes de poner punto final a su carrera en un partido amistoso.

La Bombonera volvió a ser el palco para una cita destacada para el fútbol y en la ceremonia también tuvo que ver el equipo "de la Ribera" del Riachuelo, cuyo idilio con Maradona comenzó en octubre de 1995.

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En la cancha se enfrentó la selección Argentina conducida por Marcelo Bielsa contra un equipo de figuras mundiales (Resto del Mundo) dirigido por Alfio Basile en el que destacaron Enzo Francescoli, Carlos Valderrama, Hristo Stoichkov, Davor Suker, René Higuita, Pablo Aimar y Juan Sebastián Verón.

En el segundo tiempo del partido 'el gran Diez', que jugaba con Argentina, cambió de bando, pero se puso la camiseta de Boca Juniors número 10 que ya pertenecía a Riquelme desde 1997.

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El partido terminó 6-3 a favor de la Albiceleste con dos goles de penalti de Maradona. En el palco oficial estaba Pelé como invitado de honor.

Tras el pitido final, con un micrófono en el centro de la cancha, un Maradona quebrado en llanto pronunció un discurso que quedó para la historia del deporte: "El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo, que no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué, pagué. Pero la pelota no se mancha".