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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 1 de octubre del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 1 de octubre del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY jueves 1 de octubre, con acción en la Liga de Naciones de la UEFA, Champions femenina y Liga BetPlay. ¡Agéndese y no se pierda nada!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de oct, 2026
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La Selección de Alemania tiene acción en la Liga de Naciones de la UEFA.
La Selección de Alemania tiene acción en la Liga de Naciones de la UEFA.
Foto: Getty Imágenes

Este jueves 1 de octubre, el calendario futbolero trae vibrantes compromisos. Hay actividad en la Liga de Naciones de la UEFA, y en la Champions League femenina juega Linda Caicedo con el Real Madrid.

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Además, de buenos duelos en la Liga BetPlay y el Torneo BetPlay II-2026.

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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 1 de octubre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

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Partidos EN VIVO HOY, jueves 1 de octubre del 2026:

EquiposHora (COL)Liga / TorneoCanales de transmisión
Azerbaiyán vs. Liechtenstein11:00 a.m.UEFA Nations LeagueDisney+ Premium, ESPN 2
HB Køge Kvinder vs. Servette Chênois11:45 a.m.Champions League FemeninaDisney+ Premium
Austria Wien Frauen vs. Inter Milan Femenino11:45 a.m.Champions League FemeninaDisney+ Premium, ESPN 4
Grecia vs. Países Bajos1:45 p.m.UEFA Nations LeagueDisney+ Premium, ESPN 2
República de Irlanda vs. Austria1:45 p.m.UEFA Nations LeagueDisney+ Premium
Alemania vs. Serbia1:45 p.m.UEFA Nations LeagueDisney+ Premium
Israel vs. Kosovo1:45 p.m.UEFA Nations LeagueDisney+ Premium
Gales vs. Noruega1:45 p.m.UEFA Nations LeagueDisney+ Premium
Dinamarca vs Portugal1:45 p.m.UEFA Nations LeagueDisney+ Premium, ESPN
Malta vs. Gibraltar1:45 p.m.UEFA Nations LeagueDisney+ Premium
PSG Femenino vs. OH Leuven Women2:00 p.m.Champions League FemeninaDisney+ Premium
Manchester City Femenino vs. Real Madrid Femenino2:00 p.m.Champions League FemeninaDisney+ Premium, ESPN 5
Islas Virgenes Britanicas vs. Montserrat2:00 p.m.CONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
Islas Virgenes EEUU vs. Saint-Martin3:00 p.m.CONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
Envigado vs. Orsomarso3:30 p.m.Torneo BetPlayWin
Dominica vs. Guayana Francesa4:00 p.m.CONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
Curazao vs. Trinidad y Tobago5:00 p.m.CONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
Anguila vs. Antigua y Barbuda6:00 p.m.CONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
Islas Caimán vs. Puerto Rico7:00 p.m.CONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
República Dominicana vs. Haití7:00 p.m.CONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
Platense vs. Estudiantes de la Plata7:15 p.m.Copa ArgentinaTyC Sports Internacional
Inter Bogotá vs. Once Caldas8:00 p.m.Liga BetplayWin
Seattle Sounders vs. Sporting Kansas City8:30 p.m.MLSApple TV
Nicaragua vs. Costa Rica9:00 p.m.CONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
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