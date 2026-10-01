Partidos EN VIVO HOY 1 de octubre del 2026: horarios y programación por TV

Este jueves 1 de octubre, el calendario futbolero trae vibrantes compromisos. Hay actividad en la Liga de Naciones de la UEFA, y en la Champions League femenina juega Linda Caicedo con el Real Madrid.
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Además, de buenos duelos en la Liga BetPlay y el Torneo BetPlay II-2026.
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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 1 de octubre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
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Partidos EN VIVO HOY, jueves 1 de octubre del 2026:
|Equipos
|Hora (COL)
|Liga / Torneo
|Canales de transmisión
|Azerbaiyán vs. Liechtenstein
|11:00 a.m.
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium, ESPN 2
|HB Køge Kvinder vs. Servette Chênois
|11:45 a.m.
|Champions League Femenina
|Disney+ Premium
|Austria Wien Frauen vs. Inter Milan Femenino
|11:45 a.m.
|Champions League Femenina
|Disney+ Premium, ESPN 4
|Grecia vs. Países Bajos
|1:45 p.m.
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium, ESPN 2
|República de Irlanda vs. Austria
|1:45 p.m.
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|Alemania vs. Serbia
|1:45 p.m.
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|Israel vs. Kosovo
|1:45 p.m.
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|Gales vs. Noruega
|1:45 p.m.
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|Dinamarca vs Portugal
|1:45 p.m.
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium, ESPN
|Malta vs. Gibraltar
|1:45 p.m.
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|PSG Femenino vs. OH Leuven Women
|2:00 p.m.
|Champions League Femenina
|Disney+ Premium
|Manchester City Femenino vs. Real Madrid Femenino
|2:00 p.m.
|Champions League Femenina
|Disney+ Premium, ESPN 5
|Islas Virgenes Britanicas vs. Montserrat
|2:00 p.m.
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|Islas Virgenes EEUU vs. Saint-Martin
|3:00 p.m.
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|Envigado vs. Orsomarso
|3:30 p.m.
|Torneo BetPlay
|Win
|Dominica vs. Guayana Francesa
|4:00 p.m.
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|Curazao vs. Trinidad y Tobago
|5:00 p.m.
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|Anguila vs. Antigua y Barbuda
|6:00 p.m.
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|Islas Caimán vs. Puerto Rico
|7:00 p.m.
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|República Dominicana vs. Haití
|7:00 p.m.
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|Platense vs. Estudiantes de la Plata
|7:15 p.m.
|Copa Argentina
|TyC Sports Internacional
|Inter Bogotá vs. Once Caldas
|8:00 p.m.
|Liga Betplay
|Win
|Seattle Sounders vs. Sporting Kansas City
|8:30 p.m.
|MLS
|Apple TV
|Nicaragua vs. Costa Rica
|9:00 p.m.
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube