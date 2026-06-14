¿Jugará Lamine Yamal? España despejó dudas sobre su estado de salud, para el debut en el Mundial

Luis de la Fuente, seleccionador español, confirmó que Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz, los tres futbolistas que arrancaron la concentración lesionados y que ya están recuperados, no serán titulares en el estreno del Mundial ante Cabo Verde este 15 de junio.

“La mejor noticia es que Lamine está en perfectas condiciones, siguiendo el plan previsto. Está fantásticamente, entrenando muy bien. Para mañana están todos disponibles. Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz no estarán de inicio, pero veremos cómo se desarrollará el encuentro y su aportación al equipo”, dijo en rueda de prensa.

Un once titular que Luis de la Fuente tiene claro en su cabeza y que no ha cambiado durante la concentración.

“Los entrenamientos han ido tal cual habíamos pensado. El rendimiento de los jugadores te hace cuestionarte cosas porque son muy buenos y tienen actuaciones especiales. Pero sigo con la misma idea y vamos a seguir con ella”.



La formación titular de la Selección España en amistoso de preparación contra Perú. Foto: AFP

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Luis de la Fuente, seleccionador español, aseguró disfrutar “del mejor momento” de su vida a las puertas de debutar como entrenador en un Mundial, después de un recorrido de 13 años en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), con éxitos en categorías inferiores y en la absoluta.

“Os mentiría si dijera que lo había soñado. Yo soy muy práctico y cortoplacista. He ido quemando etapas. No soñé con estar aquí y sí con hacer bien mi trabajo en el día a día. Haciendo las cosas bien y dando pasos en una dirección, las cosas salen. Estoy disfrutando de este momento, en el mejor momento de mi vida. Quiero disfrutar de este momento. Con responsabilidad de lo que tengo entre manos pero con la calma de que estoy bien acompañado en este viaje”, dijo en la rueda de prensa en la víspera del debut contra Cabo Verde.

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Luis de la Fuente debutará en un Mundial tras una larga trayectoria de éxitos en categorías inferiores -campeón de los Juegos Mediterráneos 2018, del Europeo sub21 2019 y subcampeón olímpico en Tokio 2020- y en la absoluta -campeón de la Liga de Naciones 2023, la Eurocopa 2024 y subcampeón de la Liga de Naciones 2025-.

Tras esto, España llega al Mundial como una de las favoritas a ganar. Un papel que analizó Luis de la Fuente.

“Ser favorito o no es un recurso literario. ¿Qué significa? Es el reconocimiento a una trayectoria y un valor que te pone entre los candidatos a pelear por algo. No tiene más. Hay muchos candidatos y solo gana uno. Yo le doy importancia por la trayectoria de unos jugadores que están haciendo una trayectoria espectacular.