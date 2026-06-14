Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Alerta a un día del España vs. Cabo Verde; fuerte tormenta eléctrica amenaza el partido en Atlanta

Alerta a un día del España vs. Cabo Verde; fuerte tormenta eléctrica amenaza el partido en Atlanta

Impactante pronóstico meteorológico genera preocupación de cara al España vs. Cabo Verde en el Mundial 2026, además, altas temperaturas también serían un factor negativo.

Por: EFE
Actualizado: 14 de jun, 2026
Comparta en:
Estadio Atlanta, Estados Unidos
Estadio Atlanta, Estados Unidos
AFP

- El estreno de la selección española en el Mundial 2026, en el duelo ante Cabo Verde el próximo 15 de junio en Atlanta, podría verse afectado por tormentas eléctricas y chubascos, además de contar con una temperatura máxima de 28 grados.

El Mundial 2026, que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá, está en el foco climático por las elevadas temperaturas que se esperan entre el 11 de junio y el 19 de julio, así como por las tormentas eléctricas que ya en el Mundial de clubes de la FIFA 2025 obligaron a suspender temporalmente varios partidos.

Alemania se impuso a Curazao en su debut en el Mundial 2026.
Gol Caracol

Alemania dejó atrás a Brasil y alcanzó un nuevo récord mundialista; atentos al dato

Alemania vs Curazao en Mundial
Gol Caracol

Tras el 7-1 de Alemania a Curazao: “es un resultado abultado, pero no una vergüenza”

Para el día del estreno mundialista de España, a las 12:00 horas de Atlanta (18:00 CEST), la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), cifra en un 60 % la posibilidad de precipitaciones y especifica que, a partir de las 14:00 horas de Atlanta, son más probables las tormentas eléctricas.

El cielo estará sobre todo nublado, con una temperatura máxima cercana a los 28 grados, según el mismo pronóstico. En los días previos las temperaturas han sido más elevadas, de 32 grados este mismo domingo.

La formación titular de la Selección España en amistoso de preparación contra Perú.
La formación titular de la Selección España en amistoso de preparación contra Perú.
Foto: AFP

Publicidad

Protocolo ante tormentas eléctricas

El Mercedes-Benz Stadium en el que se disputa el duelo, denominado Estadio de Atlanta por la FIFA por a motivos de patrocinio, cuenta con una cubierta de techo retráctil que, en caso de utilizarse, evitaría la suspensión temporal del encuentro por la tormenta eléctrica y además puede mitigar el impacto de las grandes temperaturas.

Sin embargo, en caso de no techarse el recinto, la tormenta eléctrica podría complicar el normal desarrollo del partido debido al protocolo de la NOAA respecto a deportes al aire libre, que cifra entre 10 y 16 kilómetros la zona de riesgo significativo.

Publicidad

En caso de oírse un trueno o verse un rayo, se detendría la actividad deportiva y comenzaría entonces una cuenta atrás de 30 minutos en los que no puede registrarse ningún trueno ni relámpago dentro de esa área de riesgo significativo estabilizada.

El partido ante Uruguay, el más afectado por el calor

El domingo 21 de junio, los de Luis de la Fuente se medirán en la segunda jornada de la fase de grupo a Arabia Saudí, también en Atlanta (15:00 locales, 21:00 CEST), por lo que se espera una situación similar a la del estreno, pues la posibilidad de tormenta se mantiene durante la semana, conforme a la NOAA.

La tercera jornada será ante Uruguay el próximo 27 de junio (18:00 locales, 02:00 CEST) en Guadalajara (México) y el duelo está señalado por el elevado calor que afectará al rendimiento de los jugadores y ralentizará el duelo, de acuerdo con un estudio de Climate Central.

"De todos los partidos, el cambio climático aumenta más la probabilidad de que se produzca un calor que afecte al rendimiento durante el partido del 26 de junio en Guadalajara entre Uruguay y España", indica el análisis.

Jugadores de Curazao, tras derrota contra Alemania en el Mundial 2026.
Gol Caracol

"Alemania fue simplemente demasiado fuerte, fue mejor; además, concedimos varios goles evitables"

Camilo Vargas con la Selección Colombia
Selección Colombia

Camilo Vargas "trabaja en CASA" con la Selección Colombia, a solo días del debut en el Mundial

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección España

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad