Alerta a un día del España vs. Cabo Verde; fuerte tormenta eléctrica amenaza el partido en Atlanta

- El estreno de la selección española en el Mundial 2026, en el duelo ante Cabo Verde el próximo 15 de junio en Atlanta, podría verse afectado por tormentas eléctricas y chubascos, además de contar con una temperatura máxima de 28 grados.

El Mundial 2026, que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá, está en el foco climático por las elevadas temperaturas que se esperan entre el 11 de junio y el 19 de julio, así como por las tormentas eléctricas que ya en el Mundial de clubes de la FIFA 2025 obligaron a suspender temporalmente varios partidos.

Para el día del estreno mundialista de España, a las 12:00 horas de Atlanta (18:00 CEST), la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), cifra en un 60 % la posibilidad de precipitaciones y especifica que, a partir de las 14:00 horas de Atlanta, son más probables las tormentas eléctricas.

El cielo estará sobre todo nublado, con una temperatura máxima cercana a los 28 grados, según el mismo pronóstico. En los días previos las temperaturas han sido más elevadas, de 32 grados este mismo domingo.



La formación titular de la Selección España en amistoso de preparación contra Perú. Foto: AFP

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Protocolo ante tormentas eléctricas

El Mercedes-Benz Stadium en el que se disputa el duelo, denominado Estadio de Atlanta por la FIFA por a motivos de patrocinio, cuenta con una cubierta de techo retráctil que, en caso de utilizarse, evitaría la suspensión temporal del encuentro por la tormenta eléctrica y además puede mitigar el impacto de las grandes temperaturas.

Sin embargo, en caso de no techarse el recinto, la tormenta eléctrica podría complicar el normal desarrollo del partido debido al protocolo de la NOAA respecto a deportes al aire libre, que cifra entre 10 y 16 kilómetros la zona de riesgo significativo.

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En caso de oírse un trueno o verse un rayo, se detendría la actividad deportiva y comenzaría entonces una cuenta atrás de 30 minutos en los que no puede registrarse ningún trueno ni relámpago dentro de esa área de riesgo significativo estabilizada.

El partido ante Uruguay, el más afectado por el calor

El domingo 21 de junio, los de Luis de la Fuente se medirán en la segunda jornada de la fase de grupo a Arabia Saudí, también en Atlanta (15:00 locales, 21:00 CEST), por lo que se espera una situación similar a la del estreno, pues la posibilidad de tormenta se mantiene durante la semana, conforme a la NOAA.

La tercera jornada será ante Uruguay el próximo 27 de junio (18:00 locales, 02:00 CEST) en Guadalajara (México) y el duelo está señalado por el elevado calor que afectará al rendimiento de los jugadores y ralentizará el duelo, de acuerdo con un estudio de Climate Central.

"De todos los partidos, el cambio climático aumenta más la probabilidad de que se produzca un calor que afecte al rendimiento durante el partido del 26 de junio en Guadalajara entre Uruguay y España", indica el análisis.