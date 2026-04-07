Jugó en Colombia, fue mundialista y lo detuvo la policía por intento de robo a un local

La policía de Ecuador detuvo el martes al exseleccionado nacional, Christian Lara, y otras tres personas por un intento de robo a un local comercial en Quito.

El volante ofensivo, retirado en 2018, conducía el vehículo en el que se trasladaban los delincuentes, según la policía. Tras frustrar el asalto, los uniformados incautaron tres armas, incluido un minifusil de fabricación artesanal.

El 'Diablito' Lara disputó con 'la Tricolor' el Mundial de Alemania 2006. Ese año, Ecuador fue eliminado en los octavos de final, tras caer 1-0 con Inglaterra.

Durante el operativo los delincuentes "intentaron huir y dispararon contra los agentes, lo que generó una persecución", escribió el ministro del Interior, John Reimberg, en X.



El exjugador de 45 años no tiene antecedentes penales.

Christian Lara, exjugador de la Selección Ecuador, en un partido contra Honduras AFP

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Lara jugó en los clubes ecuatorianos El Nacional y Liga de Quito, con el cual fue campeón de la Copa Sudamericana en 2009. También vistió las camisetas de Deportivo Pereira y Real Cartagena, en Colombia, y el catarí Al-Wakrah SC.

La policía trabaja para "determinar qué grado de complicidad tiene cada uno" de los detenidos y "qué grado de intervención realizaron en este local comercial", dijo el coronel Pablo Lastra.

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En el robo participaron 8 personas, de las cuales cuatro escaparon.