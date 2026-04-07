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Gol Caracol  / Jugó en Colombia, fue mundialista y lo detuvo la policía por intento de robo a un local

Jugó en Colombia, fue mundialista y lo detuvo la policía por intento de robo a un local

Las autoridades se pronunciaron al respecto, revelando detalles de lo ocurrido con el exfutbolista que vistió las camisetas de Deportivo Pereira y Real Cartagena.

Por: AFP
Actualizado: 7 de abr, 2026
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Christian Lara, exjugador de la Selección Ecuador, en un partido contra Alemania, por el Mundial
Christian Lara, exjugador de la Selección Ecuador, en un partido contra Alemania, por el Mundial
Getty Images

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