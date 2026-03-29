Ecuador confirmó bajas para duelo de fogueo contra Países Bajos; ¿peligran para el Mundial 2026?

La Selección Ecuador confirmó este domingo 29 de marzo las bajas por lesión de sus jugadores Piero Hincapié y Denil Castillo para el próximo partido de preparación contra Países Bajos del martes en Eindhoven.

"La Federación Ecuatoriana de Fútbol informa que los jugadores Piero Hincapié y Denil Castillo fueron sometidos a pruebas médicas y de imagen y, con base a la valoración realizada, ambos quedan desafectados de la convocatoria", informó en las últimas horas de este domingo la Federación Ecuatoriana de Fútbol en un comunicado.

La selección ecuatoriana de fútbol se entrenó este domingo en el Estadio Ontime Butarque en Leganés (Madrid), antes de viajar a Eindhoven para medirse a Países Bajos en otro amistoso de preparación para el Mundial 2026, sin que Hincapié ni Castillo lo hiciesen.

Acción de juego entre Ecuador y Marruecos en duelo de preparación. AFP

En el caso del defensor central del Arsenal, tras salir de inicio como lateral izquierdo contra Marruecos en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, tuvo que ser sustituir por golpe sobre el minuto 70 del partido.



"Los resultados fueron emitidos de manera inmediata a sus clubes, donde iniciarán sus respectivos procesos de recuperación. El cuerpo médico de la selección ecuatoriana realizará el seguimiento correspondiente", continuó.

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Tras el amistoso frente a Marruecos, Ecuador acabará este parón internacional con un nuevo compromiso ante Países Bajos, que servirá también como preparación a la Copa del Mundo 2026, que dará inicio el próximo 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.



¿Cuando es Países Bajos vs. Ecuador por duelo de preparación?

Dicho compromiso de carácter amistoso se efectuará este martes 31 de marzo en Eindhoven, y tiene como horario de inicio para Colombia, de la 1:45 de la tarde.



Más detalles de la Selección Ecuador

Alan Franco, centrocampista de la selección de Ecuador, indicó este domingo que pese al empate 1-1 ante Marruecos hace un par de días en el amistoso disputado en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, fue un partido que "es el camino" para lo que persigue la 'Tri' de cara al Mundial 2026.

"Sin duda es el camino. Es lo que entrenamos y es lo que queremos. Qué bueno que haya sido contra Marruecos, un rival difícil, complicado...", reflexionó antes de entrenar con el resto del grupo en el Estadio Ontime Butarque de Leganés.

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El polivalente futbolista insistió en que el equipo realizó una gran hora de partido frente el actual campeón de África, y restó importancia a su gran partido como lateral derecho.

Ecuador y Marruecos se enfrentaron en duelo de preparación. AFP

"Más allá de lo que haga yo, el grupo siempre es lo más importante. Hicimos un encuentro bueno, positivo, creo que tuvimos 60 minutos a un nivel como nosotros sabemos. Espero que podamos prolongarlo más aún", afirmó.