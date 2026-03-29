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Gol Caracol  / Ecuador confirmó bajas para duelo de fogueo contra Países Bajos; ¿peligran para el Mundial 2026?

Ecuador confirmó bajas para duelo de fogueo contra Países Bajos; ¿peligran para el Mundial 2026?

A través de un comunicado este domingo, la Selección Ecuador informó que dos de sus jugadores no estarán para el partido de fogueo contra los neerlandeses del próximo martes.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de mar, 2026
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La formación titular de Selección Ecuador en el duelo de preparación contra Marruecos.
La formación titular de Selección Ecuador en el duelo de preparación contra Marruecos.
Getty

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