Julián Quiñones hizo el primer gol del Mundial 2026; vea su tanto en México vs. Sudáfrica

Julián Quiñones convirtió el primer gol de la Copa del Mundo, en los primeros minutos del duelo inaugural, entre la Selección de México y la de Sudáfrica; correspondiente a la primera jornada del grupo A.

Y es que, tras una mala salida del equipo africano; el equipo 'manito' presionó desde arriba, logrando rápida recuperación del esférico. Y justo ahí, apareció el delantero nariñense, nacionalizado mexicano.

Con un potente remate, convirtió el primer gol de esta Copa del Mundo, también para poner arriba a la selección anfitriona, de manera parcial, frente a Sudáfrica.