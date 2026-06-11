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Gol Caracol  / Julián Quiñones hizo el primer gol del Mundial 2026; vea su tanto en México vs. Sudáfrica

Julián Quiñones hizo el primer gol del Mundial 2026; vea su tanto en México vs. Sudáfrica

El atacante nacido en Colombia y naturalizado mexicano abrió el marcador en los primeros minutos del duelo, con un potente remate, que se hizo inatajable para el guardameta africano.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de jun, 2026
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Julián Quiñones, en duelo con la Selección de México.
Julián Quiñones, en duelo con la Selección de México.
Foto: AFP.

Julián Quiñones convirtió el primer gol de la Copa del Mundo, en los primeros minutos del duelo inaugural, entre la Selección de México y la de Sudáfrica; correspondiente a la primera jornada del grupo A.

Y es que, tras una mala salida del equipo africano; el equipo 'manito' presionó desde arriba, logrando rápida recuperación del esférico. Y justo ahí, apareció el delantero nariñense, nacionalizado mexicano.

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Con un potente remate, convirtió el primer gol de esta Copa del Mundo, también para poner arriba a la selección anfitriona, de manera parcial, frente a Sudáfrica.

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