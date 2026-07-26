Internacional de Bogotá 0-2 América, un juego de VAR; aquí todas las polémicas arbitrales

América de Cali e Internacional de Bogotá se estrenaron en esta nueva edición de la Liga BetPlay para el segundo semestre, dejando al cuadro 'escarlata' como ganador al imponerse dos goles por cero, en un marco lleno de aficionados del 'rojo' en la capital del país.

En una tarde soleada de buen fútbol, las polémicas no faltaron en el 'Coloso de la 57', donde el juez central Álvaro Meléndez tuvo que apoyarse más de una vez de la herramienta del VAR y sus colegas, para revisar algunas acciones durante el juego.

La primera acción ocurrió al minuto 59' de la segunda parte, cuando el arquero Kevin Cataño trato de 'sacarse' con un lujo a Luis Quiñones que fue a presionarlo, pero al sentirse acorralado, no le quedó más que sujetarlo y empujarlo, ocasionando así que el juez central otorgara pena máxima, y por consiguiente el gol de Yeison Guzmán.

✅️ ES PENAL: Correcto Álvaro Meléndez sancionando penal a favor de América en esta acción. Cataño sujeta al delantero visitante y se lo saca de encima en medio de la disputa. Se hace aún más increíble que no hayan dado penal en la de ayer del Medellín. pic.twitter.com/yHqCVt5ANO — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) July 26, 2026

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El segundo hecho ocurrió al minuto 77' cuando en una disputa de balón por sector izquierdo, el futbolista Josen Escobar alanzó a manotear la pelota dentro del área, a lo cual desde el VAR manejado por Kéiner Jiménez llamó al juez central para que revisara la jugada, y posteriormente otorgara pena máxima a favor de 'Inter'.

En consecuencia, el arquero Jean Fernandes le atajó el cobro a Facundo Boné, ahogándole el grito de gol para el descuento de los locales.

✅ ES UN PENALAZO: Josen Escobar termina manoteando la pelota, casi una especie de gardeo de baloncesto. Lo clave acá es que hay movimiento de la mano hacia la pelota. Bien por el VAR Kéiner Jiménez llamando a Meléndez quien acabó dando el penal.

pic.twitter.com/8QdqFhIIaB — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) July 26, 2026

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Cabe recordar que el cuadro 'escarlata' ahora se estrenará en su casa en la Liga BetPlay, cuando reciba a Boyacá Chicó el próximo domingo 2 de agosto a las 5:45 p.m. en el estadio Pascual Guerrero de Cali, mientras que, el equipo capitalino volverá a actuar en condición de local, pero volverá a su casa: el estadio Metropolitano de Techo.

Allí, los bogotanos recibirána Jaguares el día miércoles 5 de agosto a las 4:20 de la tarde, en juego válido por la segunda fecha de la Liga BetPlay.