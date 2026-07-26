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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Internacional de Bogotá 0-2 América, un juego de VAR; aquí todas las polémicas arbitrales

Internacional de Bogotá 0-2 América, un juego de VAR; aquí todas las polémicas arbitrales

El encuentro que tuvo lugar en el estadio El Campín de Bogotá, estuvo lleno de acciones polémicas y goles anulados, pese a que los caleños se terminaron quedando con el triunfo.

Por:  Leonardo Mosquera Moreno
Actualizado: 26 de jul, 2026
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América vs Inter Bogotá
América vs Inter Bogotá
COLPRENSA

América de Cali e Internacional de Bogotá se estrenaron en esta nueva edición de la Liga BetPlay para el segundo semestre, dejando al cuadro 'escarlata' como ganador al imponerse dos goles por cero, en un marco lleno de aficionados del 'rojo' en la capital del país.

En una tarde soleada de buen fútbol, las polémicas no faltaron en el 'Coloso de la 57', donde el juez central Álvaro Meléndez tuvo que apoyarse más de una vez de la herramienta del VAR y sus colegas, para revisar algunas acciones durante el juego.

Acción de juego entre América de Cali e Inter de Bogotá, por duelo de Liga BetPlay.
Fútbol Colombiano

Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Inter de Bogotá 0-2 América

Yeison Guzmán con América
Fútbol Colombiano

América se sintió como en casa, jugó bien en El Campín y le ganó 0-2 a Internacional

La primera acción ocurrió al minuto 59' de la segunda parte, cuando el arquero Kevin Cataño trato de 'sacarse' con un lujo a Luis Quiñones que fue a presionarlo, pero al sentirse acorralado, no le quedó más que sujetarlo y empujarlo, ocasionando así que el juez central otorgara pena máxima, y por consiguiente el gol de Yeison Guzmán.

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El segundo hecho ocurrió al minuto 77' cuando en una disputa de balón por sector izquierdo, el futbolista Josen Escobar alanzó a manotear la pelota dentro del área, a lo cual desde el VAR manejado por Kéiner Jiménez llamó al juez central para que revisara la jugada, y posteriormente otorgara pena máxima a favor de 'Inter'.

En consecuencia, el arquero Jean Fernandes le atajó el cobro a Facundo Boné, ahogándole el grito de gol para el descuento de los locales.

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Cabe recordar que el cuadro 'escarlata' ahora se estrenará en su casa en la Liga BetPlay, cuando reciba a Boyacá Chicó el próximo domingo 2 de agosto a las 5:45 p.m. en el estadio Pascual Guerrero de Cali, mientras que, el equipo capitalino volverá a actuar en condición de local, pero volverá a su casa: el estadio Metropolitano de Techo.

Allí, los bogotanos recibirána Jaguares el día miércoles 5 de agosto a las 4:20 de la tarde, en juego válido por la segunda fecha de la Liga BetPlay.

Luis Sinisterra, delantero colombiano que milita en Cruzeiro.
Colombianos en el exterior

Luis Sinisterra, entre lágrimas y en camilla, luego de nueva lesión con Cruzeiro

Jean Fernandes, arquero del América de Cali.
Fútbol Colombiano

Vea el penalti atajado de Jean Fernandes a Facundo Boné, en Inter de Bogotá vs. América

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