David González, con los 'pies en la tierra', tras victorioso debut con América en la Liga BetPlay

Minutos después de vencer a Internacional de Bogotá en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por el duelo correspondiente a la primera jornada de la Liga BetPlay II-2026; David González atendió a los medios de comunicación presentes, analizando lo que fue el triunfo de América en su debut.

Y es que, enfatizando en el compromiso de todos para sacar las cosas adelante; el entrenador ‘escarlata’ enfatizó en seguir con esa mentalidad, pensando en hacer un buen segundo semestre: “La clave es comprometernos para que este tipo de cosas signifiquen goles y signifiquen triunfos, porque eso llena de confianza no solo a los jugadores y los que estamos adentro, sino la gente que empieza creer”.

“Hay que asumir ese compromiso de seguirlo haciendo. Seguramente habrá partidos en los que por situaciones del fútbol no saldrán las cosas, pero esa va a ser nuestra intención en cada partido y en cada estadio donde juguemos”, agregó David González en la conferencia de prensa, posterior al encuentro frente a Internacional de Bogotá.

Acción de juego entre América de Cali e Inter de Bogotá, por duelo de Liga BetPlay. Foto: Colprensa.

¿Qué sensaciones le quedan del mercado de fichajes?



“Hemos podido incorporar posiciones muy específicas, jugadores que necesitábamos para hacer que el equipo fuera más competitivo y tener un poco más de fondo y cuando estemos bien afrento de la temporada podamos tener opciones, que el equipo no se recienta cuando existan suspensiones o lesiones”.

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“Queríamos que existan dos jugadores en cada posición y que cualquiera pueda jugar en cualquier momento, que haya una competencia sana. La distribución de minutos va a ser clave tanto para el nivel como para la salud los jugadores”.

¿Cómo vi el debut de algunos refuerzos con el equipo?

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“Los chicos que llegaron posiciones claves nos van a dar muchas cosas. Hoy pudieron ver algo de Hurtado, así como lo Quiñones que ha sido muy bueno, en los dos partidos, incluido el de Copa, ha realizado tres asistencias y además generó el penal. Lo de Yani nos va a dar mucho equilibrio, nos va a dar más energía y vitalidad en el mediocampo".

"Juan Pablo, el portero, va a tener la oportunidad, en los entrenamientos nos ha sorprendido bastante. La llegada de Tortolero, que en el momento que se encuentre en óptimas condiciones nos va dar una mano importante. Brayan Córdoba nos da ese fondo que hablaba ahora. Vamos a esperar si es posible la incorporación de alguien más, pero por ahora lo que han mostrado es prometedor”.

América vs Inter Bogotá COLPRENSA

¿Qué cambió para el segundo tiempo en el equipo?

“El primer tiempo tuvo un par de situaciones muy claras, incluso más claras que las del segundo tiempo, pero el marcador lo hace a uno olvidarse de ciertas situaciones. En el segundo tiempo fue una continuación de lo que hicimos en el primero y se pudieron dar los goles. Ellos tuvieron el penal, otro remate que atajó Jean. Fue un partido aplicado de parte nuestra, un partido bien planteado especialmente sin balón, los supimos controlar con la calidad de los jugadores que tenemos, vamos a crear situaciones de peligro”.