Julio Baptista: "Kylian Mbappé es quizá ese jugador que tanto necesita Real Madrid"

Julio Baptista fue uno de los jugadores brasileños que dejó recuerdos en Real Madrid, en el que tuvos dos periodos, y por eso fue el invitado especial a una multitudinaria rueda de prensa organizada por LaLiga en la previa del clásico frente al Barcelona.

Pero 'La Bestia' no solamente habló de temas en caliente, también tuvo tiempo para analizar otros aspectos relacionados con los dos importantes clubes españoles y que tienen trascendencia a nivel global.

Gol Caracol tuvo la oportunidad de participar en dicha conferencia y acá los temas más importantes tocados por Baptista.

Mbappé y Real Madrid

"Me imagino que no hay en este momento un jugador de talla mundial más importante. Y si llega al Real Madrid, hará un equipo mucho más completo de lo que es. Hoy quizás la parte que falta en el equipo sea este delantero. Quizás Kylian pueda ser ese jugador que el Real Madrid tanto necesita".

Kylian Mbappé, jugador francés, celebra su gol con PSG vs. Barcelona, en la Champions League Getty Images

"Bueno, ahora mismo más que un delantero, yo creo que el Madrid necesita reforzar cualquier posición en la parte de ataque. Hemos visto que Ancelotti para los partidos contra el Manchester City ha cambiado a algunos jugadores de posición, y necesita poder alinear los jugadores, sobre todo en ataque. Y si Mbappé viene al Real Madrid, pues se reforzará en esa posición y el Real Madrid estará muy bien cubierto con un grandísimo delantero de talla mundial como es Kylian".

Barcelona, sin Messi; Real Madrid, sin Cristiano

"Creo que el Real Madrid se ha organizado, se ha planificado mejor porque hizo su plantilla de acuerdo a lo que tenía, aún teniendo los pesos pesados, iba renovando jugadores. Yo creo que iba trayendo jóvenes para la plantilla. Y cuando los pesos pesados acabaron saliendo, el Madrid ya tenía ese repuesto. Sin embargo, el Barcelona, por más que trabaja con la Masía y con jóvenes jugadores, no tenía de pronto los jugadores para reemplazarlos".

Cristiano Ronaldo es centro de la noticia al confirmarse su paso a Juventus. ARCHIVO

El equipo de sus amores

"Yo creo que cada lugar que he vivido fue un momento importante en mi carrera. Cada uno me ha servido para dar un paso adelante. Todos me han ayudado a conseguir y a conquistar algo. Tengo un cariño especial por todos los equipos por donde he pasado. Sí, quizás el Real Madrid, sobre todo a nivel mediático y lo que mueve el club, haber jugado en el Real Madrid, te da algo que al final los otros equipos no te consiguen dar. Pero todos los equipos para mí, al final, tienen una parte sentimental muy importante".