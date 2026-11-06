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Gol Caracol  / Jürgen Klopp tomó una decisión que no pasó desapercibida en la Selección de Alemania

Jürgen Klopp tomó una decisión que no pasó desapercibida en la Selección de Alemania

A pesar de que su discurso, desde que fue presentado como entrenador del conjunto alemán, ha sido otro, Jürgen Klopp no tuvo más remedio que dar esta noticia.

Por: AFP
Actualizado: 6 de nov, 2026
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Jürgen Klopp, director técnico de la Selección de Alemania, en rueda de prensa
Jürgen Klopp, director técnico de la Selección de Alemania, en rueda de prensa
AFP

Privado de los atacantes del Bayern Múnich, Jamal Musiala y Serge Gnabry, lesionados, el seleccionador alemán, Jürgen Klopp, ha llamado de nuevo al veterano goleador, Niclas Füllkrug, en su lista para los partidos de noviembre de la Liga de las Naciones.

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La Mannschaft viaja a Serbia (viernes 13) y recibe a Países Bajos en Berlín (lunes 16).

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La sorpresa del seleccionador es la convocatoria de un chico de 17 años, Wael Mohya, centrocampista del Borussia Mönchengladbach.

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Antiguo entrenador del Liverpool y del Borussia Dortmund, Klopp fue nombrado seleccionador de Alemania este verano, después de la eliminación de la Mannschaft en dieciseisavos de final del Mundial contra Paraguay.

El técnico anunció su intención de rejuvenecer el equipo con un objetivo de desarrollo a largo plazo, pero no ha podido ignorar el estado de forma actual de Füllkrug.

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De regreso al Werder Bremen este verano en calidad de cedido por una temporada procedente del West Ham, el delantero de 33 años ha marcado 12 goles en 10 partidos, todas las competiciones incluidas, viendo puerta en todos sus encuentros menos en uno.

Jürgen Klopp celebra la victoria de Alemania sobre Serbia en Liga de Naciones.
Jürgen Klopp celebra la victoria de Alemania sobre Serbia en Liga de Naciones.
AFP

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Convocatoria de la Selección Alemania

Arqueros (3): Alexander Nübel (Besiktas), Marc-André ter Stegen (Ajax), Jonas Urbig (Bayern Múnich).

Defensas (8): Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Bayern Múnich), Finn Jeltsch (Stuttgart), Maximilian Mittelstädt (Stuttgart), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Múnich), Malick Thiaw (Newcastle United), Philipp Treu (Friburgo).

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Centrocampistas (10): Tom Bischof (Bayern Múnich), Said El Mala (Colonia), Brajan Gruda (RB Leipzig), Lennart Karl (Bayern Múnich), Joshua Kimmich (Bayern Múnich), Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern Múnich), Derry Scherhant (Friburgo), Florian Wirtz (Liverpool).

Delanteros (3): Younes Ebnoutalib (Eintracht Fráncfort), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Kai Havertz (Arsenal).

Jürgen Klopp junto a sus dirigidos en un compromiso de Alemania en la Liga de Naciones.
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