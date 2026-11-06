Síguenos en:
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
DAVID OSPINA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Lionel Messi, ante una inmejorable oportunidad de imponer un histórico récord en la MLS

Lionel Messi, ante una inmejorable oportunidad de imponer un histórico récord en la MLS

No contento con todo lo que ha hecho a lo largo de su carrera, el argentino, Lionel Messi, puede escribir otra página dorada, en el juego de Inter Miami contra Charlotte.

Por: AFP
Actualizado: 6 de nov, 2026
Comparta en:
Lionel Messi, jugador argentino, en un partido de Inter Miami en la MLS
Lionel Messi, jugador argentino, en un partido de Inter Miami en la MLS
AFP

Frente a Charlotte FC y en la última jornada de la temporada regular, Lionel Messi buscará este sábado convertirse en el primer futbolista en la historia de la liga norteamericana (MLS) en conquistar títulos consecutivos de goleo.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

El astro argentino, de 39 años, suma 26 goles y lidera con comodidad la tabla de artilleros de la MLS, con una ventaja de cuatro tantos sobre su perseguidor más cercano, el croata Petar Musa, delantero del FC Dallas.

Publicidad

Últimas noticias

Cristiano Ronaldo, jugador portugués, renunció a su Selección el 5 de noviembre de 2026
Gol Caracol

Cristiano Ronaldo y el problema del que ya se habla, tras su retiro de la Selección Portugal

Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, en medio de un partido de la Champions League
Gol Caracol

Real Madrid alcanzó un nuevo récord en Champions League; ya se ve la mano de Mourinho

Preki (1997, 2003), Taylor Twellman (2002, 2005), Jeff Cunningham (2006, 2009), Chris Wondolowski (2010, 2012) y Bradley Wright-Phillips (2014, 2016) son los únicos futbolistas que conquistaron el título de goleo de la MLS en más de una temporada, aunque ninguno logró hacerlo de manera consecutiva.

Publicidad

En 30 partidos de la temporada regular, Messi también se perfila como el principal candidato al premio al Jugador Más Valioso (MVP) del 2026 con 26 goles y 14 asistencias. Sería el tercero para el rosarino en tres temporadas completas en Inter Miami.

Ningún jugador en los 31 años de MLS cuenta con tres premios al Jugador Más Valioso.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

En la MLS, el premio al Jugador Más Valioso comprende únicamente los partidos de la temporada regular y es elegido dentro de una votación que incluye un grupo selecto de los medios de comunicación, jugadores, entrenadores y directivos.

Lionel Messi, capitán y figura de Inter Miami, ganó el Premio Princesa de los Deportes
Lionel Messi, capitán y figura de Inter Miami, ganó el Premio Princesa de los Deportes
AFP

Publicidad

Clave vencer a Charlotte

Messi entregó una estelar actuación frente a New England Revolution la jornada anterior, completando gol y asistencia en una victoria (2-1) que le sirvió a Inter Miami para escalar a la segunda posición de la Conferencia Este.

"Messi es un tipo ganador", dijo el internacional mexicano y uno de los socios principales de Messi en el ataque, Germán Berterame.

Publicidad

"Jugar al lado de Messi significa mucho, aprendes de lo que te enseña dentro y fuera de la cancha. Con la humildad que tiene te puedes potenciar, todos mis compañeros cambiaron la forma de jugar".

Lionel Messi, figura y capitán del Inter Miami.
Lionel Messi, figura y capitán del Inter Miami.
Foto: AFP

Pese a tener asegurado un lugar en los playoffs y la ventaja de localía para la primera ronda, Inter Miami afrontará un compromiso clave ante Charlotte FC, ya que necesita conservar el segundo puesto del Este y aspirar a esa misma ubicación en la clasificación general.

Publicidad

El posicionamiento en ambas tablas puede ser crucial a la hora de los partidos de eliminación directa, en los que tiene ventaja de campo el equipo mejor ubicado.

"Se viene lo más importante que son los playoffs, fue importante la victoria frente a New England porque queremos quedar en lo más alto", comentó el volante venezolano Telasco Segovia.

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina.
Gol Caracol

"Lionel Messi es un tipo ganador, que quiere ganar todos los partidos; te contagia mucho"

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.
Gol Caracol

De Lionel Messi a Cristiano Ronaldo; se apaga la era que redefinió el fútbol mundial

Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina.
Gol Caracol

La era post-Messi: Scaloni reveló los convocados de Argentina para enfrentar a Uruguay y Costa Rica

Publicidad

Relacionados

Lionel Messi

MLS

Inter Miami

Publicidad

Publicidad

Publicidad