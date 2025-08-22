Publicidad

Justicia de Argentina y la decisión con los más de 100 hinchas chilenos capturados, tras desmanes

Justicia de Argentina y la decisión con los más de 100 hinchas chilenos capturados, tras desmanes

Tras los hechos de violencia que se registraron este miércoles en medio del partido entre Independiente y U de Chile, la justicia argentina dio a conocer una decisión sobre las personas capturadas.

Disturbios en Independiente vs U de Chile
Disturbios en Independiente vs U de Chile
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 22, 2025 09:17 a. m.