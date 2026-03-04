Juventud vs. Medellín: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido por Copa Libertadores

Juventud y Deportivo Independiente Medellín comenzarán este jueves a luchar por un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores con la tranquilidad de saber que esta vez no será a 'todo o nada'.

El estadio Gran Parque Central de Montevideo será testigo de los primeros 90 minutos de una serie de 180, que se definirá la próxima semana en el Atanasio Girardot.

¿Cómo llegan los equipos al compromiso?

El elenco uruguayo saltará al campo tras haber dejado por el camino al ecuatoriano Universidad Católica en la primera ronda, y al paraguayo Guaraní, en la segunda.

Juventud recibe al Medellín en la tercera ronda de la Copa Libertadores. AFP

Por su parte, el DIM lo hará después de haber eliminado al Liverpool de Uruguay.



Estos resultados llevaron a ambos equipos a una tercera fase de la que nadie saldrá con las manos varías: el ganador de la serie jugará la fase de grupos de la Libertadores y el perdedor la de la Copa Sudamericana.



La actualidad del Juventud

El local afrontará el encuentro golpeado en el plano local e impulsado por sus resultados internacionales. Es que las sucesivas clasificaciones llevaron a que su entrenador, el argentino Sebastián Ariel Méndez, apostara por onces alternativos en el Torneo Apertura y los resultados no lo acompañaron: está penúltimo con apenas un punto de doce posibles.



El presente del Medellín

Del otro lado la situación es similar. Los dirigidos por Alejandro Restrepo ocupan el decimosexto lugar en la Liga BetPlay I-2026 con 7 puntos, donde ganaron solo un partido de los nueve que disputaron y acumulan tres juegos sin sumar de a tres.

Publicidad

Alineaciones probables:

Juventud: Sebastián Sosa; Federico Barrandeguy, David Morosini, Patricio Pernicone, Emmanuel Mas; Rodrigo Chagas, Leonel Roldán, Ramiro Peralta, Renzo Sánchez; Bruno Larregui y Agustín Alaniz.

Publicidad

Independiente Medellín: Salvador Ichazo; Esneyder Mena, Leyser Chaverra, Kevin Mantilla, José Ortiz, Frank Fabra; Halam Loboa, John Montaño, Didier Moreno; Francisco Fydriszewski y John Montaño.



Juventud vs. Medellín: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido por Copa Libertadores