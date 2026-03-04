El '10' de la Selección Colombia, James Rodríguez , tiene a sus seguidores, y por supuesto, a los amantes del fútbol con gran expectativa frente a su próximo partido con su nuevo club, el Minnesota United. El volante cucuteño espera con ansias su estreno con la escuadra de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer. Los 'the loons' viajaron hasta Nashville, Tennessee.

El exReal Madrid y Bayern Múnich hizo parte de la lista de viajeros de los dirigidos por Cameron Knowles en la expedición por los tres puntos, en cumplimiento de la tercera jornada.

Este juego para Rodríguez Rubio se presenta como una oportunidad para hacer su estreno en el certamen norteamericano. El capitán de la Selección Colombia fue citado para el duelo de la fecha anterior contra Cincinnati; no obstante, permaneció los 90 minutos en el banco de suplentes. Su escuadra se impuso 1-0.



Cuándo vuelve a jugar James Rodríguez con Minnesota; hora, fecha y dónde ver EN VIVO por TV

En ese orden de ideas, el siguiente reto del 'crack' cucuteño y sus compañeros del Minnesota United será el sábado 7 de marzo, en condición de visitante, frente al Nashville SC por la tercera jornada de la Conferencia Oeste de la MLS. El partido tiene como horario de inicio para Colombia de las 8:30 de la noche y se efectuará en en el Geodis Park de la ciudad de Nashville.



Como es habitual, los partidos de la Major League Soccer se podrán ver EN VIVO en TV para Colombia en la plataforma de 'streaming' de 'Apple TV'.

Publicidad

Además, en este portal: www.golcaracol.com lo podrá seguir vía ONLINE en un minuto a minuto, igualmente encontrará las jugadas virales, golazos, asistencias y más que tengan que ver con James Rodríguez. Y, por supuesto, las voces de los protagonistas.

James Rodríguez junto al Minnesota United FC Cuenta Oficial de X del Minnesota United FC

¿Cómo llega Minnesota para enfrentar al Nashville SC?

La casa de los 'chicos de oro' suele ser un terreno complicado para la escuadra de James David, debido a la intensidad que plantea el rival por ser local y a eso sumarle el constante apoyo de la afición.

Publicidad

Minnesota Unite se ubica en la casilla sexta casilla de la tabla general de la Conferencia Oeste con cuatro puntos, mientras que Nashville es segundo con las mismas unidades, pero en la Conferencia Este.