Julián Millán cumplió su sueño: "Desde niño quise jugar en un club grande como Fluminense"

Fluminense oficializó el fichaje del defensa colombiano Julián Millán, quien este martes 3 de marzo se presentó en el Centro de Entrenamiento Carlos Castilho, superó los exámenes médicos y firmó contrato permanente con el ‘Tricolor’ hasta finales de 2029. El zaguero, de 27 años, llevará la camiseta número 29 en esta nueva etapa de su carrera.

Millán llega procedente de Nacional (Uruguay), club en el que logró consolidarse como una de las piezas más importantes de la estructura defensiva. Zurdo natural y con una imponente estatura de 1,90 metros, es considerado uno de los defensores más destacados del fútbol sudamericano en la actualidad. Su carrera comenzó en el Internacional de Palmira, en Colombia, y tras llamar la atención por sus condiciones, pasó por Patriotas e Independiente Santa Fe antes de dar el salto internacional.

En charla con Blog Deportivo, de Blu Radio, el defensor no ocultó su emoción por este paso en su carrera: “Un sueño logrado, desde niño soñé con jugar en un club así”.

Sobre su recorrido y crecimiento profesional, destacó el esfuerzo que lo ha llevado hasta el fútbol brasileño: “Han sido años maravillosos, desde el principio sabía que tenía quedar lo mejor a donde fuera, he sido muy resiliente. Gracias a la disciplina y entrega, he conseguido muy importantes”.



Millán también resaltó el papel fundamental de su entorno en cada decisión tomada: “Mi familia ha sido pilar importante, las personas que me han rodeado, ha sido muy positivo de mi agencia. De moverse y buscar el mejor lugar en mi carrera. Con muchas ganas de triunfar acá”.

El colombiano se suma a un plantel con presencia extranjera, algo que considera clave en su proceso de adaptación: “Es bueno que haya varios extranjeros sobre todo el tema del idioma. Hablan muy rápido los brasileños. Con los colombianos, uruguayos y venezolanos puedo hacer buen grupo”.

En cuanto a sus características dentro del campo, explicó su evolución táctica: “He jugado en varias posiciones. Primero jugué de volante 5 u 8, luego de lateral. En la actualidad soy zaguero por izquierda. Soy más zurdo que derecho”.