Kylian Mbappé, a la cabeza de la Selección Francia para esperado juego contra Colombia

La Selección Francia reveló este jueves 19 de marzo su lista de convocados para los compromisos de carácter amistoso contra Brasil y Colombia de los próximos 26 y 29 de marzo, en Estados Unidos. La gran incógnita en la citatoria de 'les bleus' era la presencia o no de Kylian Mbappé, pero finalmente la estrella del Real Madrid apareció en el listado.

Un total de 26 futbolistas fueron los convocados por Didier Deschamps, estratega de los campeones del mundo en Rusia 2028.

Acá la lista de convocados:

𝐋𝐀 𝐋𝐈𝐒𝐓𝐄 𝐃𝐄𝐒 𝟐𝟔 𝐁𝐋𝐄𝐔𝐒 𝐄𝐒𝐓 𝐋𝐀̀ ! 💙🔥



Cap sur les États-Unis avec 2 matchs face au Brésil 🇧🇷 et à la Colombie 🇨🇴



🔜 Rendez-vous lundi à Clairefontaine pour l’arrivée 😄 pic.twitter.com/6YFtbtERdL — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 19, 2026