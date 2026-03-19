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Gol Caracol  / Kylian Mbappé, a la cabeza de la Selección Francia para esperado juego contra Colombia

Kylian Mbappé, a la cabeza de la Selección Francia para esperado juego contra Colombia

El astro del Real Madrid y de la Selección Francia, Kylian Mbappé, apareció en el listado de 26 convocados por 'les bleus' para los partidos de preparación frente a Colombia y Brasil.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de mar, 2026
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Kylian Mbappé: rivales para Francia en Mundial 2026 tras sorteo de grupos.jpg
Kylian Mbappé ya tiene rivales para el Mundial 2026.
Foto: FFF.

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