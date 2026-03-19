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Gol Caracol  / Malas noticias en Real Madrid; figura estará mes y medio de baja y se perderá serie contra Bayern

Malas noticias en Real Madrid; figura estará mes y medio de baja y se perderá serie contra Bayern

A través de un comunicado, el Real Madrid precisó este jueves que dicha figura del club padece una "lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho".

Por: EFE
Actualizado: 19 de mar, 2026
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Jugadores del Real Madrid en uno de las partidos de Champions League esta temporada.
Jugadores del Real Madrid en uno de las partidos de Champions League esta temporada.
Getty

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