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Gol Caracol  / El drama de Noa Lang, de Galatasaray, en Champions League lo llevará hasta el quirófano

El drama de Noa Lang, de Galatasaray, en Champions League lo llevará hasta el quirófano

El extremo neerlandés del Galatasaray deberá ser intervenido quirúrgicamente tras la grave lesión que sufrió en su pulgar derecho, en medio del partido contra Liverpool por Champions League.

Por: EFE
Actualizado: 19 de mar, 2026
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Noa Lang se lesionó el pulgar mientras disputaba el juego entre Liverpool y Galatasaray en Champions League.
Noa Lang se lesionó el pulgar mientras disputaba el juego entre Liverpool y Galatasaray en Champions League.
AFP

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