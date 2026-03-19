El drama de Noa Lang, de Galatasaray, en Champions League lo llevará hasta el quirófano

El delantero nigeriano Victor Osimhen sufre una fractura en el antebrazo derecho, mientras que el extremo neerlandés Noa Lang será operado de una lesión en el pulgar, tras la derrota del Galatasaray contra Liverpool en la vuelta de los octavos de final de la Champions League, informó este jueves 19 de marzo el club turco.

Osimhen recibió un golpe en el brazo durante la primera parte del encuentro en el que Liverpool se impuso en su campo por 4-0 y, aunque pudo completar los primeros 45 minutos, no salió tras el descanso debido al riesgo de fractura detectado en una primera evaluación médica, explicó el Galatasary en un comunicado.

Actualidad de los lesionados del Galatasaray

Tras el partido, las pruebas realizadas en un hospital confirmaron que Victor Osimhen presenta una fractura en el antebrazo derecho, por lo que se le inmovilizó la zona con una escayola. La decisión sobre una posible intervención quirúrgica se tomará en los próximos días, una vez se lleve a cabo una valoración más exhaustiva.



¿Cuál fue el dictamen para Noa Lang?

Por su parte, Lang sufrió una lesión en la segunda mitad del mismo encuentro frente a los 'reds' en Anfield, y se le diagnosticó un corte grave en el pulgar derecho.



El jugador neerlandés, de 26 años, será intervenido quirúrgicamente en la ciudad de Liverpool en las próximas horas, bajo la supervisión del equipo médico del club.

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Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmanın ilk yarısında koluna darbe alan ve ilk yarıyı tamamlayan futbolcumuz Victor Osimhen, devre arasında yapılan kontroller sonrasında kolunda kırık olma riskinden ötürü… pic.twitter.com/UXJjjj6Mra — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 19, 2026

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Así fue la lesión de Noa Lang en Liverpool vs. Galatasaray, en Champions League:

Bir Taraftarın Kamerasından Noa Lang Sakatlandığı Anda Yaşananlar.



Noa Lang Çok Acı Çekiyor Bağırışları Duyuluyor.



Geçmiş Olsun Noa Lang 💛❤️ pic.twitter.com/hr0dO2tNCk — Galatasarayultrataraftar (@gsultratrftr) March 19, 2026

¿Cómo va el Galatasaray en la Liga de Turquía?

Los 'leones' de Estambul, que tiene en sus filas a los colombianos Dávinson Sánchez y Yaser Asprilla, se ubican en el primer lugar de la clasificación general del certamen turco con 64 puntos, luego de 26 partidos disputados. Seguidos del Fenerbahçe con 60 unidades y el tercer lugar es para Trabzonspor, también con 60 enteros.