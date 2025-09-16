Partido redondo para Camilo Durán; así fue su asistencia en Benfica vs. Qarabag

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
En el arranque de la fase de grupos de la Champions League, Benfica recibió en el Estadio da Luz al Qarabağ de Azerbaiyán, en un duelo con presencia colombiana: Richard Ríos vistió la camiseta de las ‘águilas’, mientras que Camilo Durán fue titular en los ‘jinetes de Karabaj’.
El cuadro portugués tomó ventaja con anotaciones de Enzo Barrenechea y Vangelis Pavlidis, pero la visita reaccionó. Primero descontó Leandro Andrade con un remate de derecha tras asistencia de Durán, y luego, al minuto 48, el delantero colombiano silenció el estadio con el gol del empate 2-2.