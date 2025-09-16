Síguenos en::
Tendencias:
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
MILLONARIOS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Partido redondo para Camilo Durán; así fue su asistencia en Benfica vs. Qarabag

Partido redondo para Camilo Durán; así fue su asistencia en Benfica vs. Qarabag

El delantero colombiano, de 23 años, aportó gol y asistencia en la primera fecha de la fase de liga de la Champions League frente al equipo de Richard Ríos.

Por: Javier García
Actualizado: septiembre 16, 2025 03:36 p. m.
Comparta en:
Camilo Durán, jugador del Qarabag
Camilo Durán, jugador del Qarabag
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad