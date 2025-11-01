Un soldado caído: Lamine Yamal, figura del Barcelona, confirmó ruptura con Nicki Nicole

Lo que comenzó como una historia de amor, de ensueño entre una estrella del fútbol y una figura del género urbano ha llegado a su final. Lamine Yamal, joven promesa del FC Barcelona, confirmó su ruptura con la cantante argentina Nicki Nicole, noticia que rápidamente acaparó la atención de la prensa internacional y las redes sociales.

La información fue confirmada por el diario 'Sport', medio al que el futbolista, de 18 años, concedió unas breves declaraciones para aclarar su situación sentimental. En ellas, Yamal despejó cualquier duda sobre los rumores que circulaban en las últimas horas acerca de una supuesta infidelidad.

📲 "No ha sido por ninguna infidelidad"https://t.co/kIUCfD5Dwa — Diario SPORT (@sport) November 1, 2025

“No estamos juntos”, dijo el jugador, confirmando el fin de su relación. “Simplemente, nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación”, añadió el joven delantero al medio catalán, intentando poner fin a las especulaciones que habían surgido tras su reciente viaje a Milán.

La noticia, inicialmente revelada por Javi Hoyos en el programa 'D Corazón', desató un verdadero revuelo en redes sociales, donde los seguidores de ambos artistas venían comentando la distancia que se percibía entre ellos en las últimas semanas. Las teorías sobre un posible distanciamiento se intensificaron después de que Yamal fuera visto en una fiesta en Italia acompañado de un grupo de amigos, lo que alimentó los rumores de una presunta deslealtad.

Lamine Yamal, figura del Barcelona, se lamenta por un error contra Real Madrid, por La Liga AFP

Sin embargo, el propio jugador decidió hablar públicamente para frenar la ola de comentarios y dejar en claro que su separación no tiene relación con ninguna tercera persona.

“No le he sido infiel ni he estado con otra persona”, aseguró Lamine Yamal, respondiendo de forma directa a las acusaciones surgidas en redes y en algunos medios del espectáculo.

A pesar de su juventud, Yamal ha demostrado madurez al abordar el tema con serenidad, subrayando su deseo de que la situación no afecte su carrera deportiva ni la imagen de la artista argentina.

La pareja, que durante varios meses se mostró muy unida en eventos y redes sociales, se había convertido en una de las más seguidas del panorama internacional. Ahora, ambos parecen tomar caminos distintos, aunque los seguidores mantienen la esperanza de una posible reconciliación en el futuro.