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Gol Caracol  / Antes de enfrentar a Colombia, en Francia guardan silencio sobre su futuro técnico

Antes de enfrentar a Colombia, en Francia guardan silencio sobre su futuro técnico

Luego del Mundial 2026, Didier Deschamps dejará de ser el entrenador de la Selección Francia, pero desde ya resuena un nombre en particular para el cargo en 'les bleus'.

Por: AFP
Actualizado: 26 de mar, 2026
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La Selección Francia es una de las favoritas para el Mundial 2026.
La Selección Francia es una de las favoritas para el Mundial 2026.
AFP

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