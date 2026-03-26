Antes de enfrentar a Colombia, en Francia guardan silencio sobre su futuro técnico

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, se negó este miércoles 25 de marzo a comentar las declaraciones del presidente de la Federación de fútbol de ese país, Philippe Diallo, quien afirmó el domingo pasado que conocía el nombre del futuro técnico de 'les bleus', sin revelarlo.

Las declaraciones del dirigente alimentaron las versiones que sitúan a Zinedine Zidane como principal candidato para suceder a Deschamps tras el Mundial 2026, lo que otorga mayor relevancia al silencio del actual seleccionador en la antesala de la cita en Norteamérica.

Didier Deschamps, director técnico de la Selección Francia. AFP

"Suelo no comentar las declaraciones del presidente. Me ocupo de lo que es importante para mí, es decir, hoy, mañana y lo que nos espera", declaró Didier Deschamps en rueda de prensa en vísperas del primer partido amistoso de la gira estadounidense de la selección francesa, este jueves contra Brasil en el Foxborough, suburbio de Boston.



"No voy a malgastar energía en eso. Lo que pase después no me incumbe. Que sea él quien responda o no, es su papel, él es el presidente", agregó el timonel de 57 años.

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El patrón de la FFF señaló en una entrevista al diario 'Le Figaro' que conocía el nombre del seleccionador que sustituirá a Deschamps, en el cargo desde 2012, tras el Mundial (11 de junio-19 de julio).

"Sí, conozco su nombre", respondió sin revelarlo a la pregunta "¿Conoces el nombre del futuro seleccionador?", formulada por el diario.

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Cuando 'Le Figaro' le volvió a cuestionar si ese técnico sería el exentrenador del Real Madrid, gran favorito para suceder a Deschamps, Diallo eludió la pregunta.

"Los invito a que nos volvamos a ver al término del Mundial", replicó sonriendo.



¿Cuándo es Colombia vs. Francia en duelo de preparación?

Este compromiso de fogueo está pactado para el domingo 29 de marzo, en horario de las 2:00 de la tarde para Colombia. Se podrá ver EN VIVO en TV por la señal principal de Gol Caracol, Ditu y en este poratl: www.golcaracol.com