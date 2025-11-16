Síguenos en::
Harry Kane lideró a Inglaterra, que cerró fase perfecta con un 0-2 sobre Albania

Harry Kane lideró a Inglaterra, que cerró fase perfecta con un 0-2 sobre Albania

La Selección Inglaterra, instalada en el Mundial 2026, culminó la fase de clasificación en Europa con pleno de victorias, teniendo 22 goles a favor y cero en contra.

Por: EFE
Actualizado: 16 de nov, 2025
Inglaterra se impuso a Albania y cerró con puntaje perfecto las Eliminatorias en Europa.
Inglaterra se impuso a Albania y cerró con puntaje perfecto las Eliminatorias en Europa.
Getty

