Kylian Mbappé habló sobre la tristeza que Vinícius Júnior está sintiendo en Real Madrid

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, afirmó que está "bien" que Vinícius esté triste porque eso significa que el jugador brasileño quiere mejorar para ayudar a su equipo y recuperar su mejor versión.

Vinícius no firmó un gran partido y fue sustituido por Diomande en el minuto 70. Se marchó cabizbajo al banquillo y después de la victoria frente al Leipzig por 4-1, Mbappé animó a su compañero.

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"Es bien. Está bien que Vinícius esté triste porque él quiere dar mucho al equipo y a la gente. Tiene que estar tranquilo, orgulloso de quien es. Es un gran jugador que tiene una gran calidad", afirmó a Movistar Plus.

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También analizó su situación personal y reconoció que tiene que mejorar: "Estoy bien. Puedo hacer más. Soy parte de los jugadores que hay que exigir siempre más. Nunca es suficiente para un jugador como yo", explicó.



Además, habló sobre la tercera victoria del Real Madrid: "Sabemos que cada punto es importante para entrar en los ocho. Tenemos que ganar un máximo de partidos, hemos ganado tres".

Por último, habló sobre el clásico que disputará el Real Madrid el próximo domingo: "Hemos pensado únicamente en el partido de hoy. Lo que pasa el domingo, ahora lo podemos pensar. Antes el equipo no pensaba en el partido del domingo".