Síguenos en:
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SANTA FE
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / "Trabajé muchísimo para el Balón de Oro; practicaba 200 remates de volea al día y más"

"Trabajé muchísimo para el Balón de Oro; practicaba 200 remates de volea al día y más"

En la víspera de la entrega del Balón de Oro 2026, donde la lista de cantidatos es amplia y no hay claridad del ganador, se conoció esta particular historia.

Por: EFE
Actualizado: 22 de oct, 2026
Comparta en:
Imagen de referencia del premio que se le entrega al ganador del Balón de Oro
Imagen de referencia del premio que se le entrega al ganador del Balón de Oro
AFP

El exfutbolista francés, Jean-Pierre Papin, ganador del Balón de Oro en 1991, reivindicó el esfuerzo y la disciplina como claves de su éxito y aseguró que su galardón fue fruto de entrenamientos en los que llegaba a practicar "200 remates de volea al día".

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

"Trabajé muchísimo. Muchísimo. Para mí, en realidad, eso es el Balón de Oro: 200 remates de volea al día y todo lo demás", afirmó el antiguo delantero del Olympique de Marsella en una entrevista publicada por el diario belga La Dernière Heure, en la que repasó sus comienzos en el Brujas, club al que llegó en 1985 procedente del Valenciennes.

Publicidad

Últimas noticias

Vinícius, Jude Bellingham y Bernardo Silva celebran un gol del Real Madrid en Champions League
Gol Caracol

"Real Madrid ataca, maltrata y daña todo; cruzó una línea roja y faltó al respeto"

Lionel Messi, capitán y figura de Inter Miami, ganó el Premio Princesa de los Deportes
Gol Caracol

Lionel Messi reveló su clave del éxito en el fútbol y la vida; "desde chiquito fui así"

Papin, de 62 años, consideró que fichar por el equipo belga fue "la decisión más importante" de su carrera y aseguró que, sin aquella experiencia, quizá nunca habría alcanzado la élite del fútbol mundial.

Publicidad

"Sin Brujas, quizá no habría habido nada. (...) Brujas fue una revelación para mí", explicó el exinternacional francés, que recordó que llegó a Bélgica con apenas 20 años y que su padre le había desaconsejado el fichaje porque ningún jugador francés había triunfado allí.

Imagen de referencia del trofeo del Balón de Oro
Imagen de referencia del trofeo del Balón de Oro
AFP

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

El delantero, que también militó en el AC Milan y el Bayern de Múnich, explicó que durante toda su carrera mantuvo la costumbre de empezar los entrenamientos disparando directamente a portería, sin realizar ejercicios de calentamiento.

Publicidad

"Me lo reprochaban porque tenían miedo de que me lesionara. Pero nunca ocurrió", recordó Papin, quien también aseguró que recuerda cada uno de los 331 goles que marcó en su etapa en el Marsella.

El francés, que acaba de publicar su autobiografía "Itinéraire d'un enfant pas si gâté" ("Itinerario de un niño no tan mimado"), fue el tercer jugador de su país en ganar el Balón de Oro, después de Raymond Kopa y Michel Platini, una lista a la que posteriormente se sumaron Zinedine Zidane, Karim Benzema y Ousmane Dembélé.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en la gala de The Best
Gol Caracol

¿Qué es el Balón de Oro de la historia? Premio que reaviva el pulso entre Cristiano Ronaldo y Messi

Kylian Mbappé Real Madrid
Gol Caracol

Kylian Mbappé se perfila a ser el candidato más fuerte para el Balón de Oro; "nadie ha sido mejor"

Neymar, figura del Santos de Brasil.
Gol Caracol

Neymar dio su veredicto y eligió al jugador que debería ganar el Balón de Oro; ¿Messi o Yamal?

Publicidad

Relacionados

Balón de Oro

Publicidad

Publicidad

Publicidad