"Real Madrid ataca, maltrata y daña todo; cruzó una línea roja y faltó al respeto"

Enric Masip, asesor del presidente del FC Barcelona Joan Laporta, ha asegurado este jueves que el Real Madrid "ataca y maltrata a toda la competición" al cuestionar la integridad del sistema arbitral, algo que ha calificado como "una vergüenza" y una "técnica" para "eludir los problemas" del club blanco.

"Se utilizan tertulias como si fueran jurados e informes como si fueran sentencias. Para eludir un problema, hablas de Negreira cuando en realidad deberías hablar de lo que te pasa a ti. Es una línea roja que no se debería pasar. Están dañando a LaLiga y a la Federación, están atacando y maltratando a toda la competición, a todos los clubs y a los árbitros. Faltan el respeto a todos los clubs, aunque piensan que sólo afecta a un club. Dañan la imagen", ha afirmado.

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Masip ha atendido a los medios de comunicación presentes en el club de Golf Barcelona, en Sant Esteve de Sesrovires, en el marco del desafío Nacex, el tradicional torneo benéfico de pádel y golf que enfrenta a leyendas del Barcelona y del Real Madrid previo al clásico de este domingo en el Spotify Camp Nou.

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"Cuando alguien utiliza estas técnicas, avanza para tapar sus propios problemas aludiendo al máximo rival. El objetivo es maltratar la imagen del Barça y nos sentimos ofendidos y enfadados. En tres años y medio, nunca se ha demostrado nada ni se hará. No ha habido nada. Hace años que no aludimos a épocas oscuras de este país cuando un equipo sí era beneficiado y ganaba títulos por esa parcialidad. Se han traspasado líneas rojas", ha remarcado Masip.



El exjugador de balonmano ha criticado el discurso del entrenador del Real Madrid, José Mourinho: "Cuando alguien dice que ve cosas raras... cosas raras es meterle el dedo a un entrenador (en alusión a lo que hizo Mourinho con el Tito Vilanova, entonces entrenador del Barcelona el 17 de agosto de 2011, en el partido de vuelta de la Supercopa).

"Cuando las cosas no te salen, debes mejorar y no dedicarte a atacar a los demás. Intentan dañar porque tienen potencial, pero la gente no les cree", ha añadido.

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Y también ha comparado las formas del preparador portugués con las del técnico del Barça, Hansi Flick: "Él (Mourinho) lanza dardos. Mirad una rueda de prensa de Mourinho y una de Flick. Flick, son los valores del Barça. Para Mourinho y el Real Madrid la culpa siempre la tiene el otro".