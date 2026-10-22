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Gol Caracol  / Jose Mourinho y su 'as bajo la manga' en Real Madrid para vencer a Barcelona en El Clásico

Jose Mourinho y su 'as bajo la manga' en Real Madrid para vencer a Barcelona en El Clásico

El próximo domingo 25 de octubre, por la fecha 10 de La Liga de España, se llevará a cabo una nueva edición de este partidazo y Jose Mourinho tiene una clave para ganar.

Por: EFE
Actualizado: 22 de oct, 2026
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Jose Mourinho, director técnico del Real Madrid, en un partido de la Champions League
Jose Mourinho, director técnico del Real Madrid, en un partido de la Champions League
AFP

Seis combinaciones diferentes de doble pivote ha propuesto Jose Mourinho desde que está en el Real Madrid, seis formas de organizar a Fede Valverde, Bernardo Silva, Arda Güler, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga y Trent Alexander-Arnold, y el técnico portugués no ha querido adelantar cuál de esas opciones será la elegida para el Clásico.

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El Real Madrid visita al Barcelona en el Camp Nou el próximo domingo 25 de octubre, a las 3:00 p.m. (hora de Colombia). La alineación de Jose Mourinho para ese encuentro es una incógnita en casi todas las líneas, empezando por los laterales y terminando por los extremos. Solo Courtois y Mbappé parecen tener su puesto asegurado para un técnico portugués al que no le gusta trabajar con un once tipo y que ya ha recordado que intocable solo es el escudo.

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Mourinho había reconocido en rueda de prensa que busca centrocampistas "que sean centrocampistas". "Les pido la globalidad del trabajo que es un centrocampista. Un centrocampista que solo defiende es un centrocampista limitado, uno que solo ataca es mejor que juegue por bandas o de '10', o de falso '9', porque el centro del campo es una posición muy difícil", apuntó entonces.

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Paradójicamente, uno de los futbolistas con menos opciones de estar en ese pivote en el 'Clásico' es el que más protagonismo ha tenido hasta ahora. El uruguayo Fede Valverde ha ocupado una de las dos posiciones del centro del campo en 10 de los 12 partidos disputados hasta el momento. Sin embargo, los dos últimos encuentros han confirmado su reconversión a lateral derecho.

Valverde ha tenido cuatro parejas de baile diferentes: Tchouaméni, en cuatro ocasiones (Elche, Atlético de Madrid, Villarreal y Roma); Bernardo Silva, en tres (Espanyol, Real Sociedad y Rayo Vallecano); Camavinga, en dos (Málaga y Betis); y Trent, en una (Inter de Milán, por las circunstancias, ya que Bernardo, Güler y Camavinga estaban sancionados en 'Champions').

Jose Mourinho, entrenador portugués del Real Madrid, en un partido de La Liga de España
Jose Mourinho, entrenador portugués del Real Madrid, en un partido de La Liga de España
AFP

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La combinación Valverde-Tchouaméni ha sido la más utilizada, con un saldo de tres victorias y una derrota (en el derbi). Y eso que no pudo ser empleada al inicio de la temporada, ya que el francés comenzó el curso lesionado a causa de haber forzado para estar en el Mundial, y no regresó a una convocatoria hasta el encuentro frente al Inter de Milán.

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En los últimos dos encuentros, Valverde ha salido del doble pivote, pero no de la alineación del Real Madrid. Es, junto con Courtois y Mbappé, el único jugador que ha sido titular en todos los partidos del equipo blanco. Ante Sevilla y Leipzig, eso sí, lo ha sido como lateral derecho.

Su cambio de posición ha abierto la puerta a dos nuevas combinaciones de doble pivote: Tchouaméni-Güler y Camavinga-Bernardo Silva. Ambas se hicieron con la victoria en sus respectivas oportunidades. Mourinho terminó contento con el experimento después de ganar al Leipzig, afirmando que Camavinga le había hecho olvidar a Tchouaméni y Bernardo, a Arda (quien también jugó, pero como extremo derecho).

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"Volvemos a la historia de la meritocracia, necesito de algo que se pueda comprar en Amazon que pueda medir, porque yo estoy muy contento con la gente", bromeó el portugués en rueda de prensa. No suele adelantar ni dar pistas sobre sus alineaciones, y tiene trabajo por delante para configurar el mejor centro del campo posible para visitar al Barcelona.

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