"Está todo bloqueado", Scaloni revela la frustración de Argentina para programar juegos de élite

El seleccionador Lionel Scaloni se mostró satisfecho con el rendimiento de Argentina en la goleada 7-0 contra una débil Burkina Faso y admitió que preferiría enfrentar rivales de mayor exigencia, aunque reconoció las dificultades para concretar ese tipo de compromisos internacionales en la actualidad.

"No tenemos muchas opciones. Hay algunos pocos equipos libres. No es que podemos elegir, está todo ya cerrado o bloqueado", dijo Scaloni el sábado en rueda de prensa.

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"Seguramente iremos afuera a jugar. Lógicamente me gustaría enfrenta a rivales potentes, pero no hay muchas variantes", agregó.

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Para Scaloni, la exigencia de un partido no depende necesariamente del prestigio del rival. "Hemos llegado al más alto nivel sin enfrentar a esos rivales".



Jugadores de Argentina y un festejo de gol contra Burkina Faso en duelo de preparación. Foto: AFP

"En el Mundial el partido que más sufrimos fue contra una selección que teóricamente era de bajo nivel, así que eso es relativo", insistió.

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"De estos partidos siempre se sacan conclusiones. Hay que ver la manera en la que los jugadores afrontaron el partido. No se vio un equipo relajado, y nosotros tenemos mucho para perder en estos partidos", señaló el DT.

Scaloni se dio el gusto de ver a varios nuevos jugadores en estos dos amistosos -el anterior fue ante Bolivia-, y remarcó que "todos los chicos jóvenes están aportando frescura, las ganas de estar".

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"No hay que cargarlos de responsabilidad con la camiseta argentina, ya hay otros que lo hacen y los tienen que ayudar".

Respecto al duelo contra Benín, el próximo martes, que servirá para la despedida de Lionel Messi de la selección tras 21 años como albiceleste, Scaloni destacó "la emoción de todo el mundo, incluido Leo".

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"Va a ser un día inolvidable para todos. Todos quieren estar en ese partido y sólo queda disfrutarlo", apuntó.

Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina. Foto: AFP

"Tenerlo en la cancha es algo único, y lo que transmite en un campo de juego, a sus compañeros, a los rivales, no se lo vi a nadie. Eso es lo que más se va a extrañar de él".

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Sobre su continuidad, que está avanzada pero aún sin firmar, señaló que "acá no hay una obligación".

"Cuando se hace algo es porque se quiere, nadie me pone una pistola en la cabeza para seguir (...). Hay cosas que uno va aprendiendo y es importante poder vivir, porque este puesto implica tener muchas responsabilidades, y más allá de la pasión por el fútbol sigo intentando hacer mis cosas para que esto no te consuma y seas un esclavo", puntualizó.