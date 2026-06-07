Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRIGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / La curiosa promesa de Lamine Yamal, si España conquista la cita orbital del fútbol

La curiosa promesa de Lamine Yamal, si España conquista la cita orbital del fútbol

Entre la ilusión y la confianza en la selección de España, Lamine Yamal ha sorprendido con una promesa poco habitual si llega el título. ¿Lo conseguirá?

Por: EFE
Actualizado: 7 de jun, 2026
Comparta en:
Lamine Yamal en la Selección de España
Lamine Yamal en la Selección de España
@RFEF

El atacante del Barcelona y la selección española Lamine Yamal explicó el por qué se venda la mano derecha para disputar cada partido, una costumbre que comenzó tras darse un golpe y continuó "porque quedaba bien", como si fuera Karim Benzema.

Lamine respondió a preguntas de sus seguidores en su canal de YouTube. Entre ellas el motivo de saltar al terreno de juego con la mano protegida. "Me vendo la mano en los partidos porque jugando a la Play Station di una torta a la tele y me reventé los dedos. Se me hincharon un montón y a partir de ahí me vendé. Y como me quedó muy bien, como si fuera Karim Benzema ya me lo dejé", dijo Lamine que también desveló su aprecio por futbolistas como el español Fabian Ruiz, del París Saint Germain o el belga del Manchester City Jeremy Doku.

Christian Eriksen, medicocampista de la Selección Dinamarca, se desmayó en el partido preparatorio contra Ucrania
Gol Caracol

Primer parte médico sobre Christian Eriksen, tras desmayarse en Dinamarca vs. Ucrania

Christian Eriksen
Gol Caracol

Christian Eriksen colapsó nuevamente; el partido de Dinamarca vs Ucrania, suspendido

El delantero del Barcelona, que prometió dejarse barba y bigote durante tres semanas si España gana el mundial, tiene su primera imagen en un Campeonato del Mundo en la edición del 2014.

"El primer Mundial que recuerdo fue el del 2014 que ganó Alemania.. me acuerdo del Alemania-Brasil y de la final. No me acuerdo del de el 2010 y mucho menos del 2006", reconoció.

Lamine Yamal, estrella del Fútbol Club Barcelona y la Selección España, en un partido de Eliminatorias al Mundial 2026
Lamine Yamal, estrella del Fútbol Club Barcelona y la Selección España, en un partido de Eliminatorias al Mundial 2026
AFP

Publicidad

Lamine destaca que de la Eurocopa 2024 aprendió, sobre todo, del primer partido: "De los primeros nervios de un chaval; tienes esas mariposas de que es tu primer torneo internacional y que es diferente a todo lo de clubes. Aprendí a tener más calma, a que los partidos son muy largos, y que si un partido lo juegas mal luego te llegan otros seis. que son torneos largos y que siempre se acaba mejor que se empieza. Entonces empezar con calma".

Para los que quieren ser futbolistas, Lamine les dijo que "sueñen porque el fútbol es un deporte que igual que puedes debutar a los 16 año puedes debutar a los 27. Que sueñe, que disfrute, que se lo pase bien y que trabaje mucho porque el futbolista menos disciplinado lo mínimo que hace es entrenar, ir al gimnasio y prepararse. Trabaja. Entonces hay que trabajar y, sobre todo, disfrutar del fútbol. Disfrutar, disfrutar del fútbol que es un deporte muy bonito".

Publicidad

Y se mostró algo receloso con el VAR aunque al final "es algo justo". "Me parece que al final es algo justo pero en muchas situaciones frena mucho el juego, como cuando se para el partido seis minutos. Creo que por mucho que se vaya a hacer justicia, que sea fuera de juego o no, es demasiado tiempo parado", apuntó.

Lionel Scaloni y Néstor Lorenzo
Gol Caracol

La Selección Colombia se medirá en una cita orbital marcada por la jerarquía de sus entrenadores

Harry Kane
Gol Caracol

Harry Kane contra la historia; el desafío por el que irá el inglés en la Copa del Mundo

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Mundial 2026

Lamine Yamal

Selección España

Barcelona FC

Publicidad

Publicidad

Publicidad